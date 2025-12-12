Sul web circola l’ipotesi di un possibile slittamento della finale del Grande Fratello dal 15 al 18 dicembre, un rumor che per ora non è stato né confermato né smentito da Mediaset. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, la puntata che chiuderà l'edizione 2025 del reality potrebbe andare in onda giovedì 18 dicembre (e non lunedì 15 come risulta tuttora dalla guida tv Mediaset) per evitare lo scontro diretto con la penultima puntata di Sandokan.

Il retroscena sulla finale del Grande Fratello

Quando sarà proclamato il vincitore del Grande Fratello 2025?

I fan se lo stanno chiedendo da quando in rete è stata diffusa un'indiscrezione che nessuno si aspettava e che riguarda un possibile slittamento della finale di qualche giorno rispetto al previsto.

Secondo quanto si legge sul profilo Instagram di Deianira Marzano, i vertici Mediaset avrebbero deciso di aggiungere una puntata all'edizione del reality che ha debuttato lo scorso settembre.

Secondo un rumor ancora tutto da verificare, lunedì 15 dicembre dovrebbe andare in onda un normale appuntamento con tutti e sei i concorrenti ancora in gioco: se così fosse, la finale verrebbe rimandata al giovedì successivo, il 18.

🔴 CAOS #GrandeFratello: la finale slitta a giovedì 18 dicembre. Lunedì 15 va comunque in onda il reality con i 6 concorrenti rimasti.

(Fonte: OAPLUS) pic.twitter.com/KonrrM37aB — GF NEWS (@GF_news_) December 11, 2025

Lo slittamento potrebbe dipendere dal duello con la concorrenza.

Infatti, il 15 dicembre, su Rai 1, andrà in onda la penultima puntata di Sandokan, che nelle ultime due settimane ha sbancato per quanto riguarda gli ascolti Auditel. Quindi andrebbe a evitare uno scontro pesante dal punto di vista dello share. Al momento, secondo la guida tv Mediaset, secondo la guida tv Mediaset, la finale del Grande Fratello è confermata il 15 dicembre.

I commenti dei fan sui social

Da quando in rete si è sparsa la voce di un possibile slittamento della finale del Grande Fratello al 18 dicembre, molti fan hanno deciso di esporsi per dirsi stupiti in negativo da questa indiscrezione.

"Che caos che stanno facendo", "La finale di giovedì non la guarderà nessuno", "Per me non avrebbe senso", "Ridicoli", "Che senso ha avuto eliminare cinque persone in semifinale?", "Mah", "Ma basta, tanto sarà lo stesso la finale meno vista di sempre", "Quindi faranno una finale a quattro e non più a cinque?", "Questo dimostra che stanno improvvisando dall'inizio", "E di cosa parleranno che già questa settimana non è successo nulla nella casa?", "Secondo me è una pagliacciata", si legge su X.

I concorrenti all'oscuro di tutto

Ad oggi, 12 dicembre, non c'è ancora nulla di certo sulla finale del Grande Fratello, o meglio non sono state date comunicazioni ufficiali sullo slittamento di cui si sta vociferando da giovedì scorso.

I concorrenti, inoltre, sono convinti che la loro avventura nella casa finirà lunedì prossimo, quindi neanche loro sono stati informati di un possibile rinvio della puntata in cui sarà decretato il vincitore dell'edizione 2025.

Ai fan non rimane altro da fare che aspettare eventuali conferme o smentite da parte di Simona Ventura o da chi lavora dietro le quinte del programma.