Nell'ultima puntata del Grande Fratello che è andata in onda, Rasha è apparsa parecchio infastidita dalla clip in cui si è parlato del suo rapporto con Omer e di presunte gelosie che coinvolgerebbero anche Jonas e Anita. Confidandosi con Grazia, infatti, la ragazza si è lamentata degli autori e delle mosse che starebbero facendo pur di alimentare le dinamiche all'interno della casa.

Lo sfogo dopo l'ultima puntata

Lunedì scorso al Grande Fratello si è parlato approfonditamente dei dubbi di Anita sul legame tra Jonas e Rasha, ma anche della gelosia che Omer avrebbe mostrato per questo rapporto.

"Tra noi c'è una forte intesa dall'inizio", hanno detto quasi all'unisono i due concorrenti prima di precisare che tra loro c'è un'amicizia che non dovrebbe preoccupare i rispettivi compagni.

In puntata la ragazza si è lamentata della clip che è stata mandata in onda, e ha continuato a farlo anche nelle ore seguenti all'interno della casa.

Chiacchierando con Grazia, Rasha non ha risparmiato critiche agli autori e a chiunque starebbe cavalcando la dinamica della gelosia pur di attirare l'attenzione del pubblico.

"Devono parlare di me e farmi passare per quella che sguazza in mezzo agli uomini, no. Capisco le dinamiche e che siamo burattini, ma serve un po' più di rispetto", ha affermato la giovane davanti alle telecamere.

"A tutti fanno sorprese bellissime, io invece vengo usata per quale fine? Lo spettacolo deve avere un senso. Meglio che sto zitta", ha concluso l'inquilina.

lei ha deciso di farsi squalificare ma quanto è mia pic.twitter.com/45TBEbVCq5 — ei belíssima (@edoruta) December 2, 2025

Il parere degli utenti di X

Lo sfogo di Rasha contro gli autori del Grande Fratello non è passato inosservato, anzi molti fan lo hanno condiviso sui social per darle ragione o per criticarla.

"Lei ha deciso di farsi squalificare, che regina", "Perché non prende la porta rossa e va via se pensa questo?", "Sulla clip ha ragione, anche Jonas ha sbottato", "Sta dando degli incapaci agli autori, unica", "Ma chi si crede di essere?

Giudica pure gli autori", "Sta facendo la vittima", "Ma vola basso, troppo piena di sé", "Ha ragione, è un tiro al bersaglio contro di lei", "Salviamola, è la vera padrona di casa", "Dice la verità", sono i pareri contrastanti che gli utenti di X hanno espresso su questa vicenda.

Televoto decisivo per quattro concorrenti del Grande Fratello

Questa settimana Rasha è al televoto assieme ad altri tre concorrenti, e lunedì 8 dicembre due di loro verranno eliminati definitivamente.

Chi riceverà meno preferenze tra Simone, Domenico, Francesca e Rasha, dovrà interrompere l'avventura nel reality a soli sette giorni dalla finale.

Nel corso della serata, dunque, saranno eletti i finalisti che andranno ad aggiungersi a Giulia e Jonas.