Giovedì 18 dicembre si concluderà l’edizione 2025 del Grande Fratello e i fan non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno i rapporti nati nella Casa. Rasha e Omer si sono riappacificati nel corso della puntata di lunedì e, secondo Lorenzo Pugnaloni, la ragazza starebbe contando le ore che la separano dal ricongiungimento definitivo con il finalista. Si dice inoltre che stia preparando una sorpresa per lui, da vivere lontano da occhi indiscreti, in totale privacy.

Il retroscena sulle intenzioni di Rasha

Manca poco alla finale del Grande Fratello: il 18 dicembre verrà eletto il vincitore dell'edizione 2025 e tutti i concorrenti ancora in gioco lasceranno la casa per sempre.

In attesa dell’epilogo del reality, l’attenzione dei fan resta alta anche sulle dinamiche sentimentali nate durante il percorso.

Proprio per questo, l’altra sera un utente social ha chiesto a Lorenzo Pugnaloni qualche informazione su cosa starebbe facendo Rasha mentre aspetta di rivedere Omer, e in particolare su come abbia reagito al loro romantico incontro andato in onda lunedì.

"Non vede l'ora di riabbracciarlo, sicuramente ha anche in mente una sorpresa per lui, ma preferisce farla lontana dai riflettori, nella loro privacy. Vedremo. Di sicuro non ha cambiato idea", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Il dietrofront una settimana dopo la rottura

Quelli che i fan del Grande Fratello hanno ribattezzato i "Rashmer" si sono ritrovati lunedì scorso dopo una settimana di lontananza.

Il primo passo lo ha fatto Rasha, chiedendo alla produzione di poter fare una sorpresa a Omer a qualche giorno di distanza dal loro ultimo e burrascoso incontro (durante la semifinale, quando avevano deciso di allontanarsi definitivamente dopo alcune incomprensioni).

I due si sono abbracciati e baciati a lungo, e la ragazza ha confermato che non vede l'ora di vivere la relazione con Omer lontano dalle telecamere.

Omer in sfida con Jonas nella finale del Grande Fratello

Prima di riabbracciare Rasha, il 18 dicembre Omer scoprirà se il pubblico premierà lui o Jonas al televoto.

Solo uno di loro potrà andare avanti nella finale. Sul web si parla di un sostanziale equilibrio tra i due ragazzi, e questo potrebbe dipendere dal fatto che sono quelli con i fandom più numerosi e attivi di questa edizione del reality: Omer è supportato dai Rashmer, Jonas può contare sul sostegno dei Jonita.

Sempre nel corso della finale, ci sarà un'altra sfida decisiva: Giulia e Grazia saranno le protagoniste di uno dei televoti dell'ultima puntata, invece Anita, eletta superfinalista dai compagni (per lei il podio della finale del GF è assicurato) si confronterà con i due inquilini che vinceranno le nomination appena citate.

Il concorrente che riuscirà a superare tutti, e a conquistare il maggior numero di voti, vincerà il programma e si aggiudicherà 100.000 euro di montepremi.