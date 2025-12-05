Manca poco più di una settimana alla finale del Grande Fratello e una delle due coppie di questa edizione sembra essere scoppiata definitivamente. Nelle ultime ore, Rasha e Omer hanno litigato in maniera molto accesa e poi hanno cominciato a ignorarsi. Quando sulla casa è passato un aereo con un messaggio per i Rashmer, la concorrente ha ribadito che la storia è finita e che non intende cambiare idea.

Tensioni prima della semifinale del Grande Fratello

Tra Omer e Rasha sembra essersi rotto qualcosa. Negli ultimi giorni non hanno fatto altro che litigare e accusarsi.

La concorrente del Grande Fratello ha puntato il dito contro il compagno, sostenendo che si sarebbe comportato male con lei, che avrebbe cercato lo scontro a tutti i costi e che l'avrebbe voluta mettere in cattiva luce con gli altri.

"Non mi fai parlare. Sei un bimbo di tre anni, urli senza motivo", ha tuonato la giovane.

L'inquilino non si è lasciato toccare dalle critiche della fidanzata, anzi ha risposto: "Io so fare l'uomo quando ho una donna davanti".

"Ci siamo lasciati? Che diranno i Rashmer? Fai un comunicato in confessionale", ha ribattuto la ragazza prima di allontanarsi.

La mattina successiva, sul giardino della casa è passato un aereo con un messaggio della sorella di Rasha per lei e Omer, ma i due non hanno gradito: la giovane ha ringraziato per il bel gesto, ma non si è mai avvicinata al compagno d'avventura con il quale sta vivendo un periodo di profonda crisi.

La decisione inappellabile di Rasha

Mentre sulla casa del Grande Fratello volavano altri aerei con i messaggi dei fan per i concorrenti, le telecamere hanno ripreso Rasha che rispondeva in maniera decisa alla domanda di chi voleva sapere come andavano le cose tra lei e Omer.

Quando le è stato chiesto se c'è qualche possibilità di chiarimento con il coinquilino, la concorrente ha detto: "Per me è un no grande quanto una casa, è finita".

“è un no grande quanto una casa”È FINITA!! pic.twitter.com/UF3SD8cWCO — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 5, 2025

La ragazza sembra convinta della decisione maturata nelle ultime ore sul rapporto nato con Omer tra le mura più spiate d’Italia.

Le opinioni dei fan sui social

La notizia della rottura tra Rasha e Omer a dieci giorni dalla finale del Grande Fratello, sta animando la discussione tra i fan del programma.

"Per me ha ragione lei, ha provato a ricucire ma lui è un muro", "Omer ha avuto anche troppa pazienza", "Omer brilla anche senza di lei", "Lei non vedeva l'ora, non le è mai piaciuto", "Ma cos'è finito esattamente? Una cosa mai iniziata", "Questa donna è infantile", "Sono mai stati insieme?", "Lei è falsa, mi ricorda Shaila", "Io non la voto più", "Ha ragione lui", "Omer è pesante", si legge su X.