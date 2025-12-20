Oggi, 20 dicembre, Omer e Rasha si sono fatti vivi su Instagram con una storia che ha emozionato tutti i loro fan. A poco più di 24 ore dalla finale del Grande Fratello, quelli che in rete sono stati ribattezzati i Rashmer hanno scelto di farsi una dedica postando il collage di due loro foto all'interno della casa. Se altri concorrenti sono tornati sui social ringraziando il programma e i compagni d'avventura, Omer e Rasha si sono distinti mettendo in primo piano la loro relazione.

Il post che commuove i fan dei Rashmer

Il Grande Fratello è finito e tutti i concorrenti hanno ripreso possesso dei loro profili social e hanno cominciato a pubblicare foto e video della loro esperienza all'interno della casa.

A colpire i fan, però, è stata la prima storia che Omer e Rasha hanno pubblicato su Instagram dopo mesi d'assenza: in queste ore, infatti, la ragazza ha postato un collage di due foto in bianco e nero di un momento che ha condiviso con il compagno, poi ha aggiunto l'emoji di un cuore e la canzone Photograph di Ed Sheeran.

Il finalista del reality ha subito repostato questa dedica della fidanzata sul suo account, e per ora è l'unico segnale che ha dato sul web da quando ha concluso l'esperienza tra le mura più spiata d'Italia.

Ai tesori non importa nulla di postare i ringraziamenti post gf come hanno fatto tutti,sono nella loro bolla,vogliono solo sottoneggiare e va benissimo così,sono proprio speciali❤️🥹 #rashmer pic.twitter.com/eCB6kzuxYt — ❤️Erika❤️zia di penny💫🎀💘🌸 (@BiasiErika) December 20, 2025

I commenti sulla coppia del Grande Fratello

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan del Grande Fratello, è che Omer e Rasha sono stati gli unici a tornare sui social con una dedica e non con il post di ringraziamento che hanno fatto tutti gli altri protagonisti di quest'edizione.

"A loro non importa nulla di postare i ringraziamenti come hanno fatto tutti, sono nella loro bolla e sono bellissimi per questo", "I tesori vogliono solo sottoneggiare", "Sono proprio speciali", "Finalmente ci stanno dando un po' di fanservice", "Hanno appena cominciato la loro vita insieme", "Fanno bene a non ringraziare, li hanno boicottati dall'inizio alla fine", "Sono sempre stati diversi dagli altri", "Troppo belli", si legge su X in queste ore.

Il quinto posto di Omer

L'edizione 2025 del Grande Fratello è stata vinta da Anita e quasi nessuno è rimasto sorpreso.

Da mesi la piercer era considerata la favorita numero uno sia dagli spettatori che dagli scommettitori, e tutti i pronostici sono stati rispettati.

La ragazza ha avuto meglio sugli altri quattro finalisti di quest'anno: Omer è stato eliminato subito e si è classificato al quinto posto, invece Grazia ha sfiorato il podio.

Jonas si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo, ma poco dopo ha potuto esultare per il successo della fidanzata nel televoto decisivo contro Giulia (la vittoria è andata ad Anita per lo 0.92% di voti in più rispetto alla 19enne).