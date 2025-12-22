In una sola settimana sono cambiate molte cose tra Rasha e Omer, e la conferma di ciò arriva dalle parole che entrambi hanno usato per descrivere il loro rapporto dopo la fine del Grande Fratello. In diretta su TikTok, ad esempio, la ragazza ha mostrato un pizzico di gelosia quando le hanno fatto notare che il suo compagno sarebbe amatissimo e soprattutto molto desiderato dalle altre donne. I Rashmer, inoltre, hanno svelato ai fan che passeranno sia il Natale che il Capodanno insieme.

La risposta piccata di Rasha sui social

La storia d'amore tra Rasha e Omer procede a gonfie vele fuori dalla casa del Grande Fratello, e sono stati loro stessi a confermarlo nel corso di una diretta che hanno fatto su TikTok il 21 dicembre.

Per più di mezz'ora, infatti, i due ragazzi hanno chiacchierato con i fan e hanno risposto alle domande di chi voleva sapere qualcosa in più sulla loro relazione.

Al momento i Rashmer non sono nello stesso posto (lei è Roma, lui è tornato in Valtellina con la famiglia), ma hanno anticipato che presto si ricongiungeranno e passeranno sia Natale che Capodanno insieme.

Tra i due concorrenti dell'ultima edizione del GF sembra esserci una forte sintonia lontano dai riflettori, e lei sembra averlo confermato quando ha risposto in modo piccato a chi le ha fatto presente che il suo compagno è molto apprezzato anche da altre donne.

"Lui è il più desiderato di X? No, è mio", ha detto Rasha in live l'altra sera.

“cosa ne pensi che omer è il più desiderato di x?”

“penso che è MIO”



eeeeee e cosa gli vuoi dire,,, e così già da 3 mesi,,, ha ragione 💅#rashmer pic.twitter.com/mHXjBt65uh — 🫩. (@somanytimess) December 21, 2025

L'affetto dei fan per i Rashmer

La storia tra Rasha e Omer è iniziata lentamente, anzi la ragazza ci ha pensato davvero molto prima di lasciarsi andare nella casa del Grande Fratello.

Esattamente come è successo con Anita e Jonas, anche i Rashmer si sono dati il loro primo bacio dopo il passaggio di un aereo con un messaggio dei fan per la "coppia".

A poche settimane dalla finale, i due hanno litigato in maniera molto accesa e hanno deciso di lasciarsi: la sera della semifinale, inoltre, Rasha è stata eliminata e il suo legame con Omer è rimasto in stand-by.

Qualche giorno dopo, però, la giovane ha deciso di fare una sorpresa al compagno e in quell'occasione si è dichiarata per la gioia dei loro tantissimi sostenitori.

Omer battuto da Jonas al Grande Fratello

Non è passata neanche una settimana dalla finale del Grande Fratello, per questo sul web c'è ancora chi si sta lamentando per come sono andate le cose quel giorno.

La serata si è aperta con un verdetto che ha spiazzato tutti: Jonas ha vinto il televoto contro Omer e si è aggiudicato un posto sul podio di questa edizione.

Dopo l'eliminazione di Grazia, Giulia era l'unica in grado di poter impedire il successo di uno dei componenti della coppia ribattezzata i Jonita, ma non ce l'ha fatta: Anita ha trionfato per lo 0,92% in più di voti nell'ultima e decisiva nomination.