Rasha ha lasciato la casa del Grande Fratello meno di una settimana fa, ma la sua presenza continua a farsi sentire. Oggi, 14 dicembre, la ragazza ha deciso di spiazzare tutti inviando un dolcissimo messaggio a Omer: su uno striscione che ha sorvolato il giardino, infatti, c'era scritta la dedica in inglese "Bellissima anima, con te". Stando a questo gesto, la giovane potrebbe aver avuto un ripensamento e anche il concorrente ha detto che non vede l'ora di rivederla per provare a recuperare il loro rapporto.

La mossa di Rasha che spiazza tutti

Alcuni fan del Grande Fratello l'avevano intuito giorni fa che Rasha avrebbe avuto un ripensamento sulla storia con Omer, soprattutto quando ha invitato i suoi sostenitori a votarlo per mandarlo in finale.

Nelle ultime ore sembra essere arrivata un'altra conferma a questa teoria, ovvero un gesto che ha sorpreso sia gli inquilini della casa che i telespettatori.

Nel giorno in cui sul giardino sono volati molti aerei con messaggi d'affetto per la maggior parte dei concorrenti ancora in gioco, Rasha ha scelto di inviarne uno al suo "ex".

"O (che sta per Omer) beautiful soul. Con te, Rasha", si legge sullo striscione che la ragazza ha voluto dedicare all'uomo con il quale ha fatto coppia per un paio di mesi davanti alle telecamere.

Questa mossa ha spiazzato tutti, a partire dal diretto interessato che ha trattenuto a fatica l'entusiasmo nell'apprendere quelli che i fan hanno ribattezzato i Rashmer potrebbero avere un'altra possibilità.

La reazione di Omer nella casa del Grande Fratello

Tutti i concorrenti hanno esultato per l'aereo di Rasha, anzi Grazia si è addirittura commossa quando ha decifrato il messaggio per Omer.

Quest'ultimo ha sorriso, ha ringraziato l'ex fidanzata e l'ha riempita di complimenti: "Anche tu sei una bellissima anima, anche io sono sempre con te. Non sono mai stato lontano. Abbiamo sbagliato".

Il protagonista dell'edizione 2025 del Grande Fratello, poi, ha dato appuntamento a Rasha tra qualche ora, ovvero quando secondo lui finirà il programma e potranno parlare da soli.

"Ci vediamo domani", ha concluso Omer nella convinzione che il 15 dicembre ci sarà la finale e tutti loro potranno tornare alla quotidianità.

“Con te, anche io sempre con te. Non sono mai stato lontano. Anche lei è veramente una bellissima ANIMA. Abbiamo sbagliato!”



GESUUUUUUU #rashmer pic.twitter.com/EuRWxpaWca — 𝙁𝙧𝙖𝙣 👑🦖| sta sfaciolando (@demetinbenleri) December 14, 2025

Lo slittamento della finale

Dalle parole che ha pronunciato poco fa Omer, è evidente che i concorrenti non sanno ancora che la finale del Grande Fratello è stata rimandata di qualche giorno.

Gli inquilini sono convinti che domani, 15 dicembre, sarà eletto il vincitore e tutti loro potranno tornare alla quotidianità, invece tra poco più di 24 ore verranno informati che l'ultima puntata è slittata a giovedì prossimo.

Gli autori, però, potrebbero decidere di far incontrare Rasha e Omer già lunedì sera, magari cavalcando l'onda dell'emozione per l'aereo che lei gli ha mandato.