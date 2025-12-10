Da quando è stata eliminata dal Grande Fratello, Rasha si è esposta più volte sui social per sostenere Omer. Se da un lato c'è chi è convinto che la ragazza si sia pentita di aver chiuso la storia nata nella casa, dall'altro c'è chi sostiene che starebbe solo provando a salvare la faccia dopo quello che è successo nell'ultima puntata. Deianira Marzano, in particolare, ha scritto su Instagram che la giovane starebbe seguendo i consigli della sua agenzia sostenendo l'ex fidanzato e chiedendo ai fan di votarlo per farlo diventare finalista.

Il tifo dopo l'eliminazione dal Grande Fratello

Una delle prime cose che ha fatto Rasha dopo l'eliminazione dal Grande Fratello è stata scrivere ai Rashmer (fan del suo rapporto con Omer) per ringraziarli e per invitarli a votare per far diventare finalista Omer.

"Mandiamo in finale il mio Omer", si legge in un messaggio che l'ormai ex inquilina della casa ha inviato a una fan page della coppia la stessa notte in cui ha perso il televoto contro Grazia.

Questi gesti sono stati fatti a poche ore di distanza dal litigio che ha avuto con il compagno d'avventura davanti alle telecamere, quello che sembrava aver sancito la fine della loro breve relazione.

Quest'improvviso cambio di rotta di Rasha, inoltre, ha portato molti utenti a pensare che starebbe sostenendo Omer perché sarebbe stata informata dell'affetto che il pubblico ha nei suoi confronti.

Il retroscena sul comportamento di Rasha

Anche Deianira Marzano si è pronunciata sulle mosse che ha fatto Rasha da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello, soprattutto su quelle a favore di Omer.

"Dopo le figuracce che ha fatto l'agenzia le ha suggerito di mostrarsi sostenitrice di lui per salvare la faccia, almeno un minimo. Ma non può più fingere, l'abbiamo vista tutti", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha pubblicato su Instagram il 10 dicembre.

I dubbi di alcuni Rashmer

Il ripensamento di Rasha sembra non convincere neppure alcuni componenti del suo fandom, gli stessi che nelle ultime ore l'hanno messa in dubbio scrivendo pungenti messaggi sui social.

"Ma come fate a crederle?

In puntata ha fatto passare Omer come il peggior giocatore, poi ha visto quanto è amato e ha iniziato a fare fanservice", "Falsa, falsissima", "Mi fa ridere la sua incoerenza", "Rasha è una delusione", hanno commentato su X i fan che non vedono sincerità nei gesti che ha fatto la ragazza da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello.

In semifinale, inoltre, Rasha ha votato per se stessa quando le è stato chiesto chi avrebbe voluto mandare in finale, anche se subito dopo si è pentita e ha detto che avrebbe voluto scrivere il nome di Omer.