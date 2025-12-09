Notizia di questi giorni è che il Grande Fratello Vip 2026 si farà, anzi pare che Pier Silvio Berlusconi avrebbe già approvato il cast. Secondo Santo Pirrotta di Vanity Fair, a varcare la soglia della porta rossa potrebbe essere Rocco Siffredi, già ospite di una vecchia edizione del reality. Amedeo Venza, invece, ha svelato che l'ex finalista Oriana Marzoli vorrebbe bissare l'esperienza nella casa per farsi conoscere meglio dal pubblico italiano.

Un nuovo nome accostato al Grande Fratello Vip

Dovrebbero mancare circa tre mesi all'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, ovvero quella Vip che è prevista all'inizio del 2026.

Sul web, però, circolano già i nomi di diversi personaggi famosi che sarebbero in lizza per un posto nel cast, e alcuni sono sorprendenti.

Qualche ora fa, ad esempio, si è sparsa la voce che Rocco Siffredi potrebbe essere uno dei concorrenti del reality di Canale 5; l'attore di film a luci rosse avrebbe accettato di trasferirsi tra le mura più spiate d'Italia a dieci anni di distanza dalla sua ospitata per dare lezioni d'amore agli inquilini del tempo.

Per ora questo è solo un rumor da prendere con le pinze perché non è stato confermato (ma neanche smentito) dagli autori o dal diretto interessato.

Il retroscena sull'ex finalista Oriana

In questi giorni anche Amedeo Venza si è esposto per fare il nome di un personaggio famoso che tra qualche mese potrebbe andare a vivere nella casa del Grande Fratello.

"Oriana (Marzoli) vorrebbe ritornare perché dice che l'esperienza che ha fatto qualche edizione fa non le ha dato la giusta visibilità e non è venuta fuori per come è realmente per colpa di qualcuno", ha raccontato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Anche questo è un rumor da verificare, ma molti fan del reality sarebbero contenti di rivedere l'influencer di origini spagnole tra le mura più spiate d'Italia a distanza di qualche anno dalla prima volta.

L'elenco dei possibili inquilini

I concorrenti del Grande Fratello Vip verranno ufficializzati a ridosso della prima puntata, ma sul web sono già tanti i nomi che figurano nella lista di chi potrebbe aver accettato di partecipare all'edizione del 2026.

Fino ad ora sono stati accostati al reality: Katia Ricciarelli e Aida Yespica (anche per loro sarebbe un ritorno), Alba Parietti, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Walter Zenga, Federica Pellegrini, Anna La Rosa e Mario Adinolfi.

Da Uomini e donne, invece, potrebbero arrivare Martina De Ioannon e il fidanzato Gianmarco Steri (si vocifera di ingressi in momenti diversi del programma, non insieme), ma anche qualcuno dell'ultima stagione di Temptation Island.