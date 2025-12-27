In queste ore sul web si sta parlando molto di un gesto che ha fatto Simona Ventura a poco più di una settimana dalla fine del Grande Fratello. Il 26 dicembre scorso, infatti, la conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram una foto di Rasha e Omer, in particolare uno scatto che i due hanno realizzato il giorno del compleanno del ragazzo. Tra i fan c'è chi ha sottolineato che la presentatrice non si sarebbe mai esposta in modo così evidente nei confronti dell'altra coppia nata nell'ultima edizione del reality, i Jonita.

La mossa social che fa discutere

Sul web si sta spargendo la voce secondo la quale Simona Ventura avrebbe una preferenza tra le due coppie che si sono formate nel corso dell'edizione del Grande Fratello che ha condotto, e la prova di ciò arriverebbe da una storia che la donna ha postato sul suo account di Instagram il giorno di Santo Stefano.

Come hanno fatto notare diversi utenti di X in queste ore, la presentatrice ha scelto di repostare sul suo profilo una foto di Rasha e Omer, in particolare quella che i due hanno scattato a Natale mentre festeggiavano il compleanno di lui.

La mossa della padrona di casa del reality Mediaset ha reso felici i sostenitori dei Rashmer e ha fatto storcere il naso a quelli dei Jonita, apparentemente ignorati da quando è finito il programma e tutti i concorrenti sono tornati alle loro vite.

L'ironia dei sostenitori di Anita e Jonas

Secondo alcuni fan dei Jonita, Simona Ventura avrebbe un occhio di riguardo per i Rashmer sin dall'inizio e lo starebbe dimostrando con queste recenti attenzioni social.

"Simona, meno palese però", "Ha repostato quei raccomandati dei Jonita, ah no", "Ha messo una storia solo per i Rashmer, quindi ha ragione Jonas quando dice che gli stava sulle scatole", "Spero che questa cosa non sia vera", si legge su X in queste ore.

Sempre in rete, però, c'è chi è del parere contrario e avalla la teoria secondo la quale la conduttrice del Grande Fratello starebbe sostenendo tutti i concorrenti, anche se in modi diversi: "Lei segue Jonas, non lo farebbe se le stesse antipatico".

Il Natale delle coppie del Grande Fratello 2025

Come va tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello? Stando ai contenuti che gli ex concorrenti hanno pubblicato su Instagram questa settimana, si direbbe che tutto procede per il meglio.

Anita e Jonas hanno trascorso le feste separati (ognuno con i propri cari), poi a Santo Stefano si sono ricongiunti e ora si trovano insieme nella città di lei; Rasha e Omer, invece, hanno passato sia il Natale che il giorno del compleanno di lui (che coincide con quello della suocera) a Roma con la famiglia della ragazza.