Lunedì 8 dicembre sarà un giorno molto importante per i concorrenti del Grande Fratello: almeno due di loro saranno eliminati, mentre tutti gli altri si giocheranno la possibilità di accedere alla finale. I risultati dei sondaggi online danno alle ore 14:45 del 7 dicembre quasi per certo il successo di Rasha in questa nomination: su Grande Fratello ForumFree è stata votata dal 46,20% degli utenti, su Angolo delle notizie dal 40%. Simone, invece, è ultimo in entrambe le votazioni.

La corsa di Rasha verso la finale del Grande Fratello

Mancano poco più di 24 ore alla semifinale del Grande Fratello, e i fan sono curiosi di scoprire chi sarà eliminato e chi accederà all'ultima puntata del 15 dicembre.

I sondaggi online sul televoto di questa settimana sono stati chiusi, quindi sono disponibili i risultati delle preferenze espresse dai fan nei giorni scorsi sui quattro concorrenti che sono in nomination.

Su Grande Fratello ForumFree si sono esposti 868 utenti e il 46,20% di loro ha votato per Rasha: quasi la metà dei votanti vorrebbe salvare la ragazza, che di recente è entrata in crisi con il fidanzato Omer.

Anche su Angolo delle notizie l'inquilina è stata la più votata (40% delle preferenze totali), quindi in molti si aspettano che il verdetto dell'8 dicembre sarà a suo favore e le permetterà di continuare l'avventura nel reality.

Simone vicino all'addio

Se Rasha è la più votata, Simone è il fanalino di coda in tutti i sondaggi online di questa settimana.

Su Grande Fratello ForumFree, il giovane concorrente ha ricevuto solo il 7,49% delle preferenze ed è molto distante da Domenico, penultimo in classifica con il 16,13%.

Su Angolo delle notizie, invece, il ragazzo ha ottenuto il 10% dei voti totali ed è quindi il principale candidato a una delle due eliminazioni che ci saranno nel corso della semifinale dell’8 dicembre.

Attesa per la scelta dei finalisti

L'8 dicembre al Grande Fratello accadranno molte cose, ma la curiosità dei fan è soprattutto per i concorrenti che riusciranno ad accedere all'ultima puntata di questa edizione.

A Giulia e Jonas (già certi di partecipare alla finale del 15 dicembre) dovrebbero aggiungersi altri quattro o cinque inquilini, anche perché nella casa ci sono ancora nove persone e il pubblico sarà chiamato a scegliere chi mandare avanti e chi escludere dal gioco a soli sette giorni dal prime time di chiusura della stagione 2025.

Stando alle ultime indiscrezioni, il GF dovrebbe tornare in onda a marzo con un cast Vip e con Alfonso Signorini alla conduzione: in rete già circolano i nomi di alcuni possibili futuri abitanti della casa, in particolare quelli degli ex tronisti Martina De Ioannon e Gianmarco.