Ad oggi, giovedì 11 dicembre, Grazia è la finalista meno votata nei sondaggi su chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2025. Escluso Domenico, che sta sfidando Omer per l'ultimo posto in finale, la ragazza è in fondo alla classifica sia nel sondaggio su Reality House ( solo il 9% delle preferenze totali per lei) che in quello su Angolo delle notizie (6%).

I fan del Grande Fratello non credono nel successo di Grazia

Chi vincerà il Grande Fratello? I fan se lo stanno chiedendo da alcuni giorni e oggi, giovedì 11 dicembre, i risultati dei sondaggi sono quasi tutti a favore di Anita, Omer e Jonas.

Analizzando le classifiche provvisorie generate dai voti di un gruppo selezionato di utenti, si può affermare che almeno un paio di concorrenti sembrano avere poche chances di vittoria.

Domenico è ultimo nella votazione su Reality House e non compare in quella su Angolo delle notizie, invece Grazia è in fondo con percentuali piuttosto basse.

Solo il 9% dei fan che hanno partecipato al sondaggio su Reality House vorrebbe veder trionfare la ragazza, in particolare 35 persone su 392 totali.

Su Angolo delle notizie, invece, Grazia ha ricevuto il 6% dei voti ed è penultima in classifica.

Pareri contrastanti su chi vincerà il montepremi

Il vincitore del Grande Fratello sarà proclamato nel corso della puntata del 15 dicembre, quindi i risultati dei sondaggi sul web sono parziali e potrebbero cambiare di giorno in giorno fino alla finale.

Al momento, comunque, chi ha espresso una preferenza su Reality House vorrebbe veder trionfare Omer (32%, 127 voti), che è primo davanti a Jonas (secondo con il 31%, 121 voti) e ad Anita (terza con il 15%, 58 voti).

Fuori dal podio di questo sondaggio per ora ci sono Giulia (12%), Grazia (9%) e Domenico (1%).

La classifica di chi ha votato su Angolo delle notizie, è un po' diversa da quella appena elencata: al primo posto c'è Anita con il 40%, al secondo Jonas con il 30%, al terzo Giulia con il 20%, al quarto Grazia con il 6% e all'ultimo Omer con il 4%.

Il feeling con Mattia dentro la casa

In quest'edizione del Grande Fratello si è parlato di Grazia soprattutto per il bel rapporto che ha instaurato con Mattia all'interno della casa.

La ragazza non ha mai nascosto l'interesse che ha provato per il compagno d'avventura sin dall'inizio, ma ha sempre rispettato il fatto che avesse una fidanzata al di fuori.

Tra la concorrente e Carlotta c'è stato un duro faccia a faccia, ma il giovane di origini siciliane non ha mai cambiato idea sulla persona che vuole affianco.

Dopo l'eliminazione, però, è successo di tutto: Mattia è tornato single e secondo la ex starebbe facendo di tutto per accontentare i fan che lo vorrebbero in coppia con Grazia, che al momento non sa della rottura.