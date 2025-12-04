Lunedì 8 dicembre andrà in onda la semifinale del Grande Fratello, e almeno due concorrenti saranno eliminati. I risultati provvisori del sondaggio su Forum Free danno a rischio Simone (7,19%) e Domenico (14,76%), e anche le 389 persone che hanno espresso una preferenza su Reality House si sono schierate allo stesso modo (8% per Simone e 13% per Domenico).

Votazioni in corso su quattro inquilini della casa

I fan del Grande Fratello sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi lascerà la casa nel corso della semifinale dell'8 dicembre.

I 779 utenti che si sono espressi nel sondaggio di Forum Free (risultati registrati alle ore 12 di giovedì 4 dicembre), si sono schierati soprattutto dalla parte di Rasha, che è la più votata con il 48,27%.

A debita distanza insegue Francesca, seconda con il 29,78% delle preferenze totali.

Secondo chi ha partecipato a questa votazione online, dunque, i due eliminati della puntata che andrà in onda lunedì prossimo saranno Domenico (14,76%) e Simone (7,19%).

Le idee chiare degli utenti sul televoto

Al sondaggio che è stato indetto su Reality House dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, invece per ora hanno partecipato 389 utenti e il 51% di loro (200 preferenze) ha votato per salvare Rasha.

Francesca, invece, ha ottenuto 107 voti (28%) ed è saldamente al secondo posto di questa classifica parziale sul televoto che porterà all'eliminazione definitiva di due concorrenti.

A quattro giorni dalla puntata, Domenico è candidato all'uscita con il 13% (49 voti), così come Simone che ha ricevuto solo 33 voti (8%).

Secondo questi due diversi sondaggi, dunque, a lasciare la casa ad un passo dalla finale dovrebbero essere il muratore di Scampia e il giovane che ha partecipato al programma con la mamma.

Il provvedimento del Grande Fratello

Stando ai risultati provvisori dei sondaggi su Forum Free e Reality House, i principali candidati alle prossime due eliminazioni dovrebbero essere i concorrenti che sono finiti al televoto per punizione.

Chi ha guardato l'ultima puntata del Grande Fratello, ricorderà che Simone e Domenico sono stati messi in nomination d'ufficio per le cose poco carine che hanno detto su Dolce nei giorni precedenti.

Il ragazzo si è lasciato andare a frasi ineleganti, mentre il muratore lo ha spalleggiato ridendo delle sue battute e portando avanti il discorso che ha indignato tutto il pubblico.

Anche Francesca e Benedetta hanno riso delle uscite infelici di Simone, ma il GF ha deciso di graziarle: le due inquiline sono state rimproverate, ma non hanno ricevuto un provvedimento disciplinare come i compagni d'avventura.