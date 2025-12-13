Tra pochi giorni sarà eletto il vincitore dell'edizione 2025 del Grande Fratello, e i fan sembrano avere le idee chiare su chi potrebbe sfidarsi nell'ultimo televoto. I risultati del sondaggio su Reality House (al quale hanno partecipato 450 utenti), ad esempio, danno per favoriti Omer con il 34% e Jonas con il 30%; anche su Forum Free c'è un netto distacco tra i due ragazzi e il resto dei concorrenti che sono ancora in gioco nel reality.

Testa a testa nelle votazioni online

Notizia di poche ore fa è che la finale del Grande Fratello 2025 andrà in onda giovedì 18 dicembre, e non lunedì 15 come era stato annunciato in precedenza.

Alla fine di quest'edizione del reality Mediaset, dunque, mancano ancora diversi giorni e la curiosità dei fan sugli ultimi verdetti aumenta di ora in ora.

Nell'attesa di poter votare per il proprio concorrente preferito, i telespettatori si stanno schierando nei sondaggi online su chi si aggiudicherà la vittoria e il montepremi di 110mila euro.

Su Reality House si sono esposte 450 persone, e la maggior parte di loro hanno votato per due ragazzi che sono stati "rivali" per tutta la prima parte di questa stagione del GF.

Omer è primo in classifica con il 34% delle preferenze (152 voti), ma subito dietro di lui c'è Jonas con il 30% (137 voti).

Tutti gli altri inquilini sono molto lontani: Anita è terza con il 13% (60 voti), Giulia quarta con il 12% (54 voti), Grazia quinta con il 9% (41 voti) e Domenico ultimo con l'1%.

Omer è l'inquilino preferito sul web

Anche su Forum Free è stato indetto un sondaggio sul concorrente preferito dal pubblico del Grande Fratello, quindi anche il favorito per la vittoria.

Delle 439 persone che hanno preso parte a questa votazione, il 42,82% si è schierato dalla parte di Omer.

Anche in questa classifica Jonas è secondo, ma con un distacco maggiore (22,32% dei voti); il modello, comunque, è l'unico degli inquilini del cast che potrebbe insidiare il successo di Omer (sempre secondo gli utenti del web).

Giulia ha ottenuto il 13,67% delle preferenze, Anita il 10,02%, Grazia l'8,66% e Domenico il 2,51%.

Stando a tutti questi risultati, la vittoria potrebbero giocarsela Omer e Jonas.

Cambia la data della finale del Grande Fratello

Quando andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello? Di recente questa è una domanda molto gettonata tra i fan del reality, anche perché è trapelata la notizia di uno slittamento che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Lunedì 15 dicembre ci sarà una puntata normale (come una semifinale bis) e l'unica eliminazione della serata dovrebbe essere quella di uno tra Omer e Domenico (in sfida per l'ultimo posto di finalista a disposizione); giovedì 18, invece, Simona Ventura condurrà un appuntamento che porterà alla proclamazione del vincitore tra i cinque concorrenti che accederanno alla finale.