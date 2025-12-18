L'edizione 2025 del Grande Fratello è agli sgoccioli: oggi, giovedì 18 dicembre, ci sarà la finale e il pubblico sceglierà il vincitore tra i cinque concorrenti rimasti. La puntata si aprirà con il verdetto del televoto che vede contrapposti Jonas e Omer, e solo uno di loro proseguirà la corsa verso la vittoria. I risultati del sondaggio su Angolo delle notizie sono a favore di Jonas (55% contro 45% di Omer), invece quelli di Reality House indicano una sostanziale parità ma con un leggerissimo vantaggio del modello di appena sei voti.

La sfida tra i due rivali dell'edizione 2025

Cresce l'attesa per la finale del Grande Fratello e per i verdetti che emetterà il pubblico nel corso della diretta del 18 dicembre.

Da alcuni giorni i fan sanno che l'ultima puntata del reality Mediaset si aprirà con il risultato di un televoto che è stato aperto lunedì scorso e che vede contrapposti i due "maschi alpha" di quest'edizione.

Sul web sembra esserci un equilibrio quasi perfetto tra chi vorrebbe salvare Jonas e chi preferirebbe vedere Omer andare avanti nella gara.

Al sondaggio su Reality House, ad esempio, hanno partecipato in 976 (dati registrati alle ore 14 del 18/12): Jonas ha ricevuto 491 voti, Omer 485.

Visto che tra i concorrenti ci sono solo sei voti di differenza, la percentuale di successo di entrambi è del 50%.

Su Angolo delle notizie, invece, al momento Jonas è in testa con il 55% delle preferenze (45% per Omer).

Jonas in testa sul web con poco distacco

Sin da quando è stato aperto questo televoto, tra i due finalisti del Grande Fratello c'è stata una sfida quasi alla pari: fino a poche ore fa, però, i risultati parziali dei sondaggi online indicavano Omer come favorito con un leggerissimo vantaggio su Jonas.

Oggi, 18 dicembre, la situazione sembra essersi ribaltata: sia su Reality House che su Angolo delle notizie, Jonas ha superato Omer nel testa a testa che porterà all'eliminazione definitiva di uno dei due.

I duelli tra i cinque finalisti

Quello tra Jonas e Omer è solo uno dei duelli che ci saranno nel corso della finale del Grande Fratello 2025.

Le anticipazioni dell'ultima puntata del 18 dicembre, infatti, svelano che i telespettatori saranno interpellati molte volte durante la serata e ogni televoto sarà decisivo per il futuro dei cinque finalisti.

Solamente Anita ha la certezza che sarà sul podio di quest'edizione del reality (è stata scelta come superfinalista lunedì scorso, quindi ha conquistato questo vantaggio), tutti gli altri concorrenti si dovranno sfidare due alla volta per provare a raggiungere la piercer al televoto che chiuderà la stagione con la proclamazione del vincitore.