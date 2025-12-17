Giovedì 18 dicembre andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello, e i fan non vedono l'ora di scoprire chi si giocherà la vittoria tra i cinque finalisti. Omer e Jonas sono già al televoto da alcuni giorni, e i risultati provvisori dei sondaggi online indicano un sostanziale equilibrio tra i due. Su Grande Fratello Forum Free, ad esempio, il 51,93% dei 957 utenti totali ha votato per Omer (48,07% per Jonas), invece su Reality House c'è una differenze di soli tre voti tra i due concorrenti in nomination.

Sfida alla pari tra Omer e Jonas

La finale del Grande Fratello 2025 si aprirà con un verdetto attesissimo, quello del televoto che vede contrapposti Omer e Jonas.

Nell'attesa di scoprire chi vincerà questa nomination, i fan stanno esprimendo la loro preferenza nei sondaggi che sono stati aperti lunedì scorso al termine della penultima puntata.

Su Grande Fratello Forum Free, ad esempio, si sono esposti 957 utenti e il 51,93% di loro ha votato per mandare avanti Omer; Jonas, dunque, è leggermente indietro con il 48,07%.

I risultati provvisori (alle ore 13:50 di mercoledì 17 dicembre) del sondaggio su Reality House sono ancora più equilibrati: Omer ha ricevuto 320 voti (dei 637 totali), invece Jonas ne ha avuti 317.

Queste preferenze tradotte in percentuale, indicano un pareggio tra i due concorrenti (50% per entrambi) ma con una differenza di soli tre voti.

Il sostegno di Rasha fuori dalla casa del Grande Fratello

Tra poco più di 24 ore sarà svelato l'esito del televoto tra Omer e Jonas, e solo uno di loro potrà continuare il percorso verso la vittoria del Grande Fratello.

Entrambi i concorrenti possono fare affidamento su un fandom numeroso e molto attivo nelle nomination (rispettivamente i Rashmer e i Jonita), ma ad oggi è difficile intuire come andrà a finire e chi la spunterà in finale.

Omer, inoltre, può contare su una sostenitrice d'eccezione: tramite il suo account di X, Rasha ha invitato i suoi follower a votare per il suo compagno finché Simona Ventura non chiuderà ufficialmente il televoto.

Grazie per tutto il vostro amore, vi leggo tutti ♥️

VOTATEEEEEEE OMER 💪🏼 ♥️♥️♥️ — Rasha Younes (@rashalaprincess) December 17, 2025

Le sfide dell'ultima puntata

Nel corso della finale del Grande Fratello del 18 dicembre ci saranno diversi televoti, e ogni verdetto sarà decisivo per l'avventura dei concorrenti ancora in gara.

La puntata si aprirà con l'esito della sfida tra Omer e Jonas, poi sarà il turno di due ragazze: Giulia e Grazia si confronteranno in un televoto flash e solo una di loro andrà a giocarsi la possibilità di vincere il montepremi di questa edizione del reality.

Chi si aggiudicherà i primi due televoti della serata, si dovrà scontrare con la superfinalista Anita, che è già certa del fatto che arriverà almeno terza in classifica grazie al vantaggio che le hanno dato gli altri inquilini in semifinale.