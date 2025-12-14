Lunedì 15 dicembre non ci sarà la finale del Grande Fratello, ma una puntata normale nel corso della quale i concorrenti scopriranno che dovranno rimanere nella casa qualche altro giorno. Durante la diretta, però, sarà scelto il quinto finalista di quest'edizione e sarà il più votato tra Omer e Domenico. Nei sondaggi su Reality House, Angolo delle notizie e Libero Magazine, è un trionfo del ragazzo di origini siriane con percentuali che oscillano dal 65 al 72%.

Ultimi verdetti per l'edizione 2025 del Grande Fratello

Chi sarà il quinto finalista del Grande Fratello?

Il verdetto del televoto che è stato aperto lunedì scorso verrà comunicato nel corso della puntata del 15 dicembre, ma dando un'occhiata ai sondaggi sul web ci si può fare un'idea su come potrebbero andare le cose.

Delle 464 persone che hanno espresso una preferenza su Reality House ad oggi (le ore 12 del 14 dicembre), il 72% ha votato per Omer (334 voti); Domenico, dunque, si deve accontentare del 28% (130 voti).

Anche i risultati parziali della votazione su Libero magazine sono a favore del concorrente di origini siriane: 71% per lui e 29% per il muratore di Scampia.

Su Angolo delle notizie, invece, c'è un distacco leggermente inferiore: il 65% dei fan ha votato per Omer, il 35% per Domenico.

I concorrenti non sanno dello slittamento della finale

Salvo colpi di scena, quindi, Omer dovrebbe essere eletto finalista del Grande Fratello nel corso della puntata del 15 dicembre, quella che per i concorrenti dovrebbe essere l'ultima di questa edizione.

Gli inquilini, però, non sanno ancora che la finale è stata rimandata a giovedì 18 dicembre, quindi dovranno rimanere nella casa altri tre giorni.

La conduttrice Simona Ventura dovrebbe ufficializzare questo cambiamento durante la diretta di lunedì e sarà interessante vedere come reagiranno i ragazzi alla notizia che il programma non finirà quella sera.

La crisi dei Jonita e la nostalgia di Omer

Nell'ultima settimana sono successe molte cose nella casa del Grande Fratello, a partire da un'improvvisa quanto inaspettata crisi tra quelli che i fan hanno ribattezzato i Jonita.

Per un paio di giorni, infatti, Anita e Jonas si sono ignorati e tutto è cominciato quando lui ha messo in dubbio la fidanzata ipotizzando che avrebbe giocato dall'inizio. Oggi tra i due è tornato il sereno, ma sicuramente lunedì sera si parlerà di quello che è accaduto e di cosa si sono detti gli inquilini alle spalle.

Omer, invece, ha sentito molto la mancanza di Rasha e le ha dedicato i versi di una canzone araba: i telespettatori sarebbero felici di assistere ad un incontro tra i Rashmer nel corso della prossima puntata, soprattutto se lui diventerà davvero finalista come sostengono i sondaggi.