I concorrenti del Grande Fratello, che riusciranno a salvarsi dalla doppia eliminazione di lunedì 8 dicembre, saranno a un passo dalla finale. I risultati dei sondaggi aperti sul web questa settimana (alle ore 14:30 del 6 dicembre) svelano che l'inquilina più vicina all'ultima puntata è Rasha: su Grande Fratello ForumFree la ragazza è la preferita del 46,76% dei votanti, mentre su Reality House ha ottenuto il 49% dei voti totali.

Le percentuali premiano Rasha

Tra un paio di giorni saranno decretati i finalisti del Grande Fratello e saranno i telespettatori a sceglierli tramite il televoto.

All'inizio della puntata dell'8 dicembre, però, sarà svelato il verdetto della nomination che vede contrapposti quattro concorrenti molto amati di questa edizione del reality Mediaset.

Delle 849 persone che hanno partecipato al sondaggio di Grande Fratello ForumFree sul televoto di questa settimana, il 46,76% manderebbe avanti Rasha.

Il risultato della votazione su Reality House è più o meno il medesimo: dei 493 utenti che hanno espresso una preferenza tra gli inquilini a rischio, il 49% si è schierato dalla parte di Rasha (240 fan).

Rasha, dunque, in rete è considerata tra i favoriti alla conquista di uno dei posti nel cast della finale, ma l'ultima parola sarà del pubblico.

Domenico e Simone a un passo dall'eliminazione dal Grande Fratello

Il televoto di questa settimana sarà decisivo per i concorrenti: i due che riceveranno meno preferenze al momento in cui Simona Ventura darà lo stop alle votazioni da casa, verranno eliminati per sempre dal Grande Fratello.

Sia per gli utenti che hanno partecipato al sondaggio su ForumFree che per quelli che si sono espressi su Reality House, a lasciare il gioco a un passo dalla finale dovrebbero essere Domenico e Simone.

Domenico ha ricevuto il 15,55% dei voti su Grande Fratello ForumFree e il 15% su Reality House, invece il giovane Simone è ultimo in entrambe le classifiche con il 7,42% da una parte e l'8% dall'altra.

Finisce la storia tra Rasha e Omer

Tornando alla concorrente in testa nei sondaggi sul televoto che sarà chiuso l'8 dicembre, questa settimana ha regalato un colpo di scena che nessuno si aspettava.

Dopo una brutta lite con Omer, ha deciso di chiudere la loro storia e si è rifiutata ogni volta che lui le ha chiesto di parlare per provare a chiarirsi.

Quelli che i fan hanno ribattezzato i Rashmer, attualmente non sono una coppia e sembrano convinti nel voler portare a termine l'avventura senza l'altro, quindi da soli.

Nel corso della semifinale si parlerà sicuramente della rottura tra due degli inquilini più amati dal pubblico, secondi forse soltanto ai Jonita (Jonas e Anita).