Chi si aggiudicherà l'ultimo posto disponibile nel cast della finale del Grande Fratello? I risultati dei sondaggi online parlano chiaro: Omer è nettamente favorito e, di conseguenza, Domenico è molto vicino all'eliminazione. Il concorrente di origini siriane è stato votato dal 72% dei fan che hanno partecipato ai sondaggi sui siti Reality House e Libero magazine, mentre sul sito Angolo delle notizie si è fermato al 60% delle preferenze totali.

Il pubblico del web non ha dubbi

Solo uno tra Omer e Domenico staccherà il pass per la finale del Grande Fratello, e sarà colui che vincerà il televoto di questa settimana.

All'inizio della puntata del 15 dicembre, infatti, Simona Ventura svelerà il nome del quinto finalista e quello dell'ultimo eliminato di questa edizione del reality.

I sondaggi sul web sono stati chiusi, e i risultati che si leggono a poche ore dalla diretta su Canale 5 sono netti: su Libero magazine, ad esempio, Omer è stato votato dal 72% dei fan che hanno partecipato a questo sondaggio (28% per Domenico).

Il concorrente di origini siriane ha ottenuto la stessa percentuale nella votazione su Reality House, che corrisponde a 392 voti dei 547 totali (155 per il muratore di Scampia).

Su Angolo delle notizie, invece, Omer ha ricevuto il 60% delle preferenze e Domenico il 40%.

Sorprese e confronti per i finalisti del Grande Fratello

In queste ore sono trapelate anche altre anticipazioni della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre.

Chi vincerà il televoto tra Omer e Domenico, infatti, avrà la possibilità di partecipare ad un'altra nomination molto importante: il verdetto di un televoto flash permetterà ad uno dei concorrenti di assicurarsi quantomeno un posto sul podio.

I due inquilini che si stanno giocando l'ultimo posto nel cast della finale, inoltre, stasera vivranno forti emozioni: Omer riceverà una bella sorpresa da parte di Rasha (che ha avuto un ripensamento dopo la rottura di lunedì scorso), invece Domenico sarà spettatori di un duro faccia a faccia tra Benedetta e Valentina.

Conto alla rovescia per la finale

Giovedì 18 dicembre andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello, ma i concorrenti non lo sanno ancora.

Anita, Giulia, Jonas, Domenico, Omer e Grazia pensano che il programma finirà questa sera (lunedì 15/12), e scopriranno che non è così solo all'inizio della diretta su Canale 5.

Tra pochi giorni, comunque, il pubblico sarà chiamato a votare per il vincitore dell'edizione che ha debuttato alla fine di settembre e che è durata meno di tre mesi. Le porte della casa, però, si riapriranno in primavera: stando alle ultime indiscrezioni il GF Vip dovrebbe iniziare lunedì 2 marzo.