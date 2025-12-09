Anita è una protagonista più discusse dell'edizione 2025 del Grande Fratello e spesso divide il pubblico. Se l'8 dicembre la piercer è diventata finalista quasi a furor di popolo, il giorno successivo figura in testa nel sondaggio di Forum Free sul concorrente meno amato di quest'anno. Il 33,94% degli utenti che ha partecipato a questa votazione, infatti, non apprezza particolarmente la fidanzata di Jonas.

I risultati inaspettati sulle preferenze online

Lunedì scorso Anita è diventata finalista con il 55% dei voti (33% per Donatella, 12% per Benedetta), ma sul web sembra non essere molto amata.

Su Forum Free è stato indetto un sondaggio sul concorrente "meno preferito" dal pubblico e i risultati parziali sono abbastanza sorprendenti.

Attorno alle ore 20 di martedì 9 dicembre, a questa votazione online hanno partecipato 277 fan e il 33.94% ha indicato Anita come l'inquilina che apprezzano di meno.

Secondo posto provvisorio per Omer con il 21,66% e terzo per Domenico con il 13%.

Agli altri finalisti è andata un po' meglio: Giulia è quarta con il 12,27%, Grazia quinta con il 10,83% e Jonas ultimo con l'8,30%.

Per scoprire il concorrente preferito dal "popolo del web", questa classifica dev'essere letta al contrario: Jonas è il più amato, Anita quella che piace di meno.

Testa a testa tra i Jonita in finale

I risultati dei sondaggi sembrano non combaciare con quelli dei televoti del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda Anita.

L'altra sera, infatti, la ragazza ha battuto una concorrente che sembrava avere buone chance di vincere, Donatella, e l'ha fatto con una percentuale importante (55% contro 33%).

In precedenza è stato Jonas ad accedere alla finale per volere del pubblico, e l'ha fatto superando Omer in una nomination molto difficile.

Stando a questi numeri, quelli che i fan hanno ribattezzato i Jonita sarebbero i principali candidati alla conquista del montepremi di questa edizione del reality.

Omer o Domenico per l'ultimo posto da finalista del Grande Fratello

Tra meno di una settimana ci sarà la finale del Grande Fratello, e all'inizio della serata verrà svelato il nome del quinto ed ultimo finalista di quest'anno.

Fino al 15 dicembre, dunque, i fan possono votare per premiare Omer o Domenico: solo chi riceverà il maggior numero di preferenze potrà sfidare Giulia, Jonas, Anita e Grazia per la vittoria.

In semifinale, invece, sono usciti di scena ben cinque concorrenti: mamma e figlio Francesca e Simone, Donatella, Benedetta e Rasha.

L'eliminazione della ragazza di origini siriane è stata quella che ha sorpreso di più, anche se la rottura con Omer le è costata un bel po' di "nemici".