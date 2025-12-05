Tra dieci giorni sarà decretato il vincitore del Grande Fratello 2025, e i fan sembrano avere le idee chiare su quali sono i loro concorrenti preferiti. I risultati del sondaggio di Forum Free sull'inquilino più amato di quest'anno, sono a favore di Omer: il 29,86% dei 422 utenti che hanno partecipato a questa votazione, infatti, pensa che il ragazzo di origini siriane sarebbe il protagonista di questa edizione del reality Mediaset. Secondo posto per Jonas con il 22,27%.

I telespettatori si schierano sul web

Lunedì scorso Jonas è stato eletto il secondo finalista di quest'edizione del Grande Fratello, e a premiarlo è stato il pubblico attraverso il televoto.

Quella settimana in nomination c'era anche Omer, ma alla fine l'ha spuntata il modello con uno scarto di percentuale piuttosto importante (45,85% per Jonas, 33,77% per Omer).

I fan che partecipano ai televoti, però, non la pensano allo stesso modo di quelli che si sono espressi nel sondaggio di Forum Free sul concorrente preferito di quest'anno.

Dei 422 utenti che hanno preso parte a questa votazione online (risultati aggiornati alle ore 12:15 di venerdì 5 dicembre), il 29,86% si è schierato dalla parte di Omer.

Secondo piazzamento per Jonas con il 22,27%, terzo per Giulia con il 12,09% e quarto per Anita con l'11,14%.

Zero voti per Simone, già a rischio eliminazione

Scendendo nella classifica provvisoria dei concorrenti preferiti dai fan del Grande Fratello che hanno partecipato al sondaggio su Forum Free, si trova Grazia (quinta con il 7,58% dei voti totali).

Sesto posto per Rasha (6,40%), settimo per Donatella (5,69%), ottavo per Francesca (3,32%), nono per Domenico (1,18%) e decimo per Benedetta (0,47%).

Il fanalino di coda è Simone con 0 voti (quindi la sua percentuale è 0,00%), che quindi non è stato votato da nessuno e potrebbe essere ad un passo dall'addio al programma.

Il ragazzo, infatti, è al televoto con Rasha, Domenico e Francesca: lunedì 8 dicembre, i due meno votati verranno eliminati definitivamente.

Tensioni tra Omer e Rasha

Online Omer è molto amato, e uno dei motivi è sicuramente la sua storia d'amore con Rasha.

Nelle ultime ore, però, tra quelli che i fan del Grande Fratello hanno ribattezzato i Rashmer c'è stata maretta: i due hanno discusso più volte per gelosie e altre incomprensioni, e il ragazzo si è sfogato con Donatella usando parole che non hanno fatto piacere ai sostenitori della coppia.

Omer si è detto stufo del comportamento altalenante di Rasha, e non se la sente di escludere che la loro relazione potrebbe concludersi anche prima della fine del programma al quale entrambi stanno partecipando da circa tre mesi.