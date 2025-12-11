Si avvicina la data della finale del Grande Fratello 2025, fissata per lunedì 15 dicembre in prime time, e intanto impazzano i sondaggi sul preferito di questa edizione che potrebbe portarsi a casa il montepremi finale del valore di 100 mila euro in gettoni d'oro.
Al momento, i risultati del sondaggio realizzato da "Forum Free Grande Fratello", vedono in netto vantaggio Omer considerato uno dei super favoriti per la vittoria a discapito di Anita e Giulia che avrebbero poche chances di portarsi a casa il lauto montepremi messo in palio dalla produzione.
Sondaggio Grande Fratello sul vincitore finale: bene Omer
Simona Ventura condurrà la puntata finale di questo Grande Fratello il prossimo lunedì 15 dicembre dalle 21:45 circa su Canale 5: una serata che si preannuncia importantissima per i concorrenti che sono rimasti in gara, dato che ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi.
Il sondaggio web realizzato da Forum Free Grande Fratello, su 393 partecipanti alle 10:05 dell'11 dicembre, vede trionfare Omer come il super favorito dal pubblico.
Il concorrente italo-turco, in queste settimane di permanenza nella casa, ha conquistato il gradimento del pubblico rivelandosi uno dei volti più amati in assoluto e al momento domina la scena del sondaggio sul vincitore con ben il 42% delle preferenze a suo favore.
Anita e Giulia sfavorite per la vittoria finale del Grande Fratello 2025
In seconda posizione si attesta Jonas Pepe che si ferma al 22% ben distante dal primo classificato Omer che riesce a staccare nettamente anche le altre due concorrenti che sembravano essere tra le favorite di questa edizione.
Trattasi di Giulia che si attesta sul 14% dei voti a suo favore e Anita che si piazza in quarta posizione con il 10% dei voti.
Grazia, invece, si ferma all'8% dei consensi a suo favore tra i fan del Grande Fratello mentre all'ultima posizione si attesta Domenico che avrebbe pochissime chances di conquistare il montepremi finale, dato il 2% delle preferenze da parte del pubblico web di questa edizione.
Flop Auditel per la semifinale del Grande Fratello 2025 su Canale 5
In attesa del verdetto finale da parte del pubblico, gli ascolti della semifinale del Grande Fratello sono stati disastrosi nella fascia serale di Canale 5.
Il reality show ha conquistato una media di appena un milione e mezzo di spettatori fermandosi al 13% di share: trattasi della puntata meno vista di sempre nella storia del programma.
Durante la messa in onda, il GF ha toccato la soglia negativa del 9% di share, ampiamente superato dalla fiction Sandokan al 25% di share con oltre 4,5 milioni di spettatori.