L'edizione 2025 del Grande Fratello ha chiuso i battenti, ma sul web si sta parlando ancora dei concorrenti che hanno animato le dinamiche sia dentro che fuori la casa. In questa stagione del reality si sono formate solo due coppie e i fan sembrano avere una netta preferenza: i risultati del sondaggio su Grande Fratello ForumFree (al quale hanno partecipato 293 utenti) indicano i Rashmer come i preferiti del pubblico: la coppia composta da Omer e Rasha ha ricevuto il 38,91% dei voti, invece i Jonita si sono fermati al 31,74% (il restante 29,35% non apprezza né gli uni né gli altri).

Il verdetto sugli amori nati all'interno della casa del Grande Fratello

Nel corso dell'edizione 2025 del Grande Fratello sono nate due storie d'amore e sin da subito i fan hanno ribattezzato queste coppie con nomignoli creati dall'unione dei nomi dei concorrenti, dando vita alle "ship" molto famose sui social.

Su Grande Fratello ForumFree è stato fatto un sondaggio sulla coppia che il pubblico ha preferito in questi mesi, e a esprimersi sono stati in 293.

I più votati sono stati i Rashmer con il 38,91%, mentre la medaglia d'argento virtuale va ai Jonita, secondi con il 31,74% delle preferenze totali.

Il 29,35% dei fan, invece, non ha apprezzato nessuna delle due coppie.

Gli ascolti della finale

L'ultima puntata del Grande Fratello 2025 è andata in onda il 18 dicembre e il giorno seguente sono stati diffusi gli ascolti che ha ottenuto.

A guardare la finale del reality condotto da Simona Ventura sono stati 1,6 milioni di spettatori, per uno share del 14,3%.

Confrontando questi numeri con quelli delle stagioni precedenti, si evince che la finale del GF di quest'anno è stata la meno vista della storia.

La finale del #grandefratello si ferma a 1.620.000 e il 14,3% fino a notte fonda. Si tratta della finale meno vista della storia. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 19, 2025

Il bacio tra Mattia e Grazia dopo la puntata finale

Nel sondaggio sulla coppia preferita dal pubblico non compare quella che in rete è stata ribattezzata gli "Amanters".

Per tutta la durata dell'edizione del Grande Fratello che si è conclusa l'altra sera, infatti, molti fan hanno sperato nel lieto fine tra Grazia e Mattia, ma il fatto che lui avesse una fidanzata ha reso tutto più difficile.

Il giovane è tornato single pochi giorni fa (è stato lasciato da Carlotta), la finalista lo ha scoperto in diretta e non ha trattenuto la sua gioia.

Alla fine della puntata del 18 dicembre, i due ragazzi si scambiati un dolce e lungo bacio su richiesta delle persone che erano attorno a loro.

Il video del bacio tra Mattia e Grazia ha fatto il giro del web, e sono in tanti a sperare che anche loro potranno diventare una coppia come è successo a Rasha e Omer (i Rashmer) e Anita e Jonas (i Jonita).