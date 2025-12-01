Lunedì 1° dicembre, in prime time su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura, durante la quale verrà proclamato il secondo finalista ufficiale di questa edizione.

I concorrenti in lizza sono Omer, Jonas, Grazia e Mattia. Per uno di loro si accenderà il sogno della finale, mentre per il meno votato arriverà il momento di lasciare definitivamente il gioco.

I risultati del sondaggio realizzato da Grande Fratello ForumFree, aggiornati alle 9:32 del 1° dicembre su 1.188 votanti, vedono in vantaggio Omer come candidato alla finale.

Sondaggio televoto Grande Fratello di lunedì 1° dicembre: Omer sconfigge Jonas per l'accesso in finale

Il Grande Fratello entra sempre più nel vivo e nel corso della puntata di lunedì sera, su Canale 5, ci sarà spazio per la proclamazione del secondo finalista e del nuovo eliminato, che dovrà rinunciare alla possibilità di vincere il montepremi finale del valore di 100.000 euro.

I fan social del reality show stanno esprimendo le loro preferenze nel sondaggio web realizzato da Forum GF e, al momento, Omer sembra essere il super favorito per la conquista del secondo posto in finale.

Il concorrente riesce a portarsi a casa il 39,55% delle preferenze a suo favore battendo il secondo classificato di questo sondaggio, Jonas Pepe, che si attesta sul 38,90%.

Mattia favorito per l'eliminazione finale dal Grande Fratello 2025 di questa sera

Gli altri due concorrenti al televoto, invece, si giocheranno il tutto per tutto per l'eliminazione finale prevista in questa puntata del Grande Fratello di lunedì 1° dicembre.

Al momento, Grazia riesce ad avere la meglio con quasi il 13% delle preferenze a suo favore, staccando il suo avversario Mattia che si attesta sull'8% dei voti, che avrebbe scarse possibilità di farla franca, almeno secondo quanto espresso dal pubblico web che segue il reality show di Canale 5.

Nessun cambio programmazione per il GF 2025 fino alla finale del 15 dicembre

In attesa di scoprire il verdetto finale da parte del pubblico da casa, l'appuntamento con il Grande Fratello 2025 è confermato di lunedì sera fino alla fine di questa edizione.

In un primo momento si era parlato di un possibile trasloco del reality show nel prime time del martedì, per evitare lo scontro diretto con la fiction Sandokan con Can Yaman, in partenza su Rai 1 da lunedì 1° dicembre.

Alla fine, però, Mediaset ha scelto di non modificare la programmazione: il reality proseguirà di lunedì sera fino alla finale in programma nella serata del 15 dicembre.