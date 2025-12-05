Il televoto che si chiuderà nel corso della semifinale del Grande Fratello di lunedì 8 dicembre decreterà i due nuovi eliminati tra i quattro gieffini in nomination: Rasha, Francesca, Domenico e Simone. I 449 utenti che alle ore 12:45 del 5 dicembre hanno partecipato al sondaggio di Reality House non sembrano avere dubbi e indicano Domenico e Simone come i due gieffini che dovranno abbandonare il gioco a un passo dalla finale. Si salvano sia Francesca che Rasha.

Esito del sondaggio: Simone e Domenico eliminati

Questa edizione del Grande Fratello si sta avviando alla sua conclusione e lunedì 8 dicembre andrà in onda la semifinale, dove due dei quattro gieffini in nomination verranno definitivamente eliminati dal gioco.

A giocarsi la permanenza sono Rasha, Francesca, Domenico e Simone, questi ultimi due andati in nomination d'ufficio a causa di un provvedimento disciplinare adottato dalla produzione del reality lo scorso 1° dicembre. A televoto ancora aperto, il sondaggio lanciato da Reality House, indica proprio Simone e Domenico come i nuovi eliminati. I due sono i meno votati dagli utenti: Simone guadagna solo l'8% dei consensi mentre il concorrente campano il 13%.

Televoto dell'8/12: Rasha e Francesca salve

Se Simone e Domenico risultano i meno votati dai partecipanti al sondaggio, Francesca e Rasha sono invece le concorrenti più apprezzate. La mamma di Simone raggiunge il 29% dei voti degli utenti, mentre Rasha conquista la vetta della classifica con il 50% delle preferenze.

Salvo colpi di scena, a rischiare l'uscita dal Grande Fratello sarebbero Simone e Domenico. Resta inteso che le percentuali rappresentano solo intenzioni di voto: sarà solo il verdetto ufficiale del televoto che verrà letto il giorno dell'Immacolata a decretare i nomi dei due eliminati della serata. Resta poi ancora da capire come verranno scelti i nuovi finalisti e che andranno a fare compagnia a Giulia e Jonas, i due gieffini che hanno già strappato il pass per la finale del 15 dicembre.

Il Grande Fratello in crisi di ascolti: stop alla striscia pomeridiana

La crisi di ascolti del Grande Fratello targato Simona Ventura continua e a farne le spese è la striscia pomeridiana del reality in onda su Canale 5 prima di Avanti un altro.

Dal 1° dicembre, la striscia è stata sospesa e al suo posto Canale 5 ha deciso di trasmettere un episodio inedito de La forza di una donna, serie turca che macina ascolti con una media giornaliera del 24% di share. Resta invariato l'appuntamento quotidiano con le vicende del Grande Fratello in onda subito dopo il TG 5 delle 13 e prima di Beautiful.