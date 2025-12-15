Negli ultimi giorni è trapelata la notizia che le porte della casa del Grande Fratello si riapriranno in primavera, probabilmente il primo lunedì di marzo. Il cast della prossima edizione sarà Vip, e sul web circolano i nomi di diversi personaggi famosi che sarebbero in lizza per il ruolo di concorrente: da Rocco Casalino a Federica Pellegrini, fino ad arrivare a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon di Uomini e donne. Tra i fan c'è chi vorrebbe vedere un'altra "star" del dating-show tra le mura più spiate d'Italia, la dama Gemma Galgani.

Le voci sul futuro di Martina e Gianmarco

Stando alle ultime indiscrezioni, il Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda da marzo 2026 e il cast sarebbe già chiuso.

Ovviamente i nomi dei concorrenti saranno svelati tra qualche mese, a ridotto del debutto su Canale, quindi fino ad allora circoleranno molte ipotesi su potrebbe vestire i panni di inquilino della casa.

Da settimane, ad esempio, si vocifera che tra i protagonisti della nuova stagione del reality dovrebbero esserci almeno due ex di Uomini e donne, anche perché pare che Maria De Filippi e i suoi collaboratori avrebbero aiutato gli autori del GF nella selezione dei personaggi che si trasferiranno tra le mura più spiate d'Italia.

Secondo rumor ancora tutti da confermare, Martina e Gianmarco sarebbero ad un passo dalla trasmissione che sarà condotta da Alfonso Signorini: in particolare si dice che lei dovrebbe entrare nella prima puntata, invece l'ingresso di lui sarebbe programmato più avanti.

La speranza del pubblico di Canale 5

Stando a quello che si legge su Tvblog il 15 dicembre, però, i fan del Grande Fratello vorrebbero vedere un'altra storica protagonista di Uomini e donne nella casa più spiata d'Italia.

Si dice che il sogno del pubblico di Canale 5 sarebbe quello di veder varcare la soglia della porta rossa a Gemma, che è nel cast del dating-show da circa 16 anni.

Sarebbe interessante assistere al percorso di Galgani in un programma diverso da U&D, e magari i telespettatori potrebbero conoscere anche altri lati del suo carattere oltre a quelli che sono venuti fuori negli studi Elios.

Al momento questo è solo un desiderio dei fan, ma non è da escludere che gli autori potrebbero decidere di accontentarli inserendo Gemma tra i concorrenti del GF Vip 2026.

L'indiscrezione sul ritorno di Rocco Casalino al Grande Fratello

Il 14 dicembre Gabriele Parpiglia ha svelato il nome di un altro personaggio famoso che sarebbe in lizza per il ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip.

"Rocco Casalino in odore di GF Vip, metto boom come Davide Maggio (ma la notizia è vera)", ha scritto il giornalista sul suo account di X.

L'uomo ha partecipato alla prima edizione del reality, quella del 2000 che è stata vinta da Cristina Plevani, quindi per lui sarebbe un ritorno.