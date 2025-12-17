Non accennano a placarsi le voci sulla prossima edizione del Grande Fratello, in particolare quelle su chi la condurrà. Secondo Lorenzo Pugnaloni, a Mediaset si starebbe valutando l'ipotesi di affidare il reality a Ilary Blasi visto tutto quello che si sta dicendo e scrivendo sul privato di Alfonso Signorini (presunte avance a ex concorrenti prima dell'ingresso nella casa). Deianira Marzano, invece, ha inserito anche Simona Ventura, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi nell'elenco delle possibili sostitute dello storico presentatore del GF Vip.

Le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip

Negli ultimi giorni si è detto e scritto di tutto sull'edizione 2026 del Grande Fratello, che potrebbe saltare a causa del polverone che si è alzato attorno ad Alfonso Signorini o che potrebbe tornare a marzo con un nuovo conduttore.

Lorenzo Pugnaloni è tra quelli che sostengono che il programma si farà, e il 17 dicembre ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale a Mediaset si starebbe valutando l'ipotesi di sostituire lo storico presentatore con una donna che ha già ricoperto questo ruolo in passato.

"Ilary Blasi è la prima, e forse unica, alternativa a Signorini", ha svelato l'esperto di gossip sui social.

Per l'ex signora Totti sarebbe un ritorno alla guida del reality di Canale 5, ma al momento si tratta solo di rumor che non trovano riscontri nelle voci dei diretti interessati.

La lista di Deianira Marzano

Sempre oggi, 17 dicembre, anche Deianira Marzano ha scritto su Instagram che la prossima edizione del Grande Fratello non sarebbe a rischio e che dovrebbe andare regolarmente in onda da marzo 2026.

"Pare che in queste ore si sta decidendo la nuova conduzione del GF Vip. In lizza nomi come Ilary Blasi, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker. Una cosa è certa: il reality andrà in onda", ha svelato l'influencer tramite il proprio account social.

Il parere degli spettatori su X

L'indiscrezione sulla possibile sostituzione di Alfonso Signorini, ha già animato la discussione tra i fan del Grande Fratello sui social.

"Ma va? Non cambierà nulla", "Ilary torna, per favore", "Non so se Ilary accetterà", "Io punterei su Alessia Marcuzzi", "Serve Ilary a questo programma", "Alessia o Ilary, vanno bene entrambe", "Con questi nomi iniziamo a ragionare", "Questo reality è perfetto per Ilary Blasi", si legge su X da quando è trapelato il rumor su chi potrebbe condurre l'edizione Vip all'inizio del 2026.

Ovviamente per ora non ci sono informazioni confermate sul futuro del programma, né tantomeno su quello di Alfonso Signorini, che in questi mesi ha lavorato con gli autori per creare il cast.