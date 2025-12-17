Da giorni sul web si sta parlando insistentemente di quello che ha raccontato Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e sui messaggi che quest'ultimo avrebbe inviato ad alcuni personaggi che poi sono entrati nella casa del Grande Fratello. L'ex re dei paparazzi sostiene che molti ex concorrenti del reality (soprattutto delle edizioni Vip del passato) avrebbero ricevuto avance dal conduttore prima di essere inseriti nel cast, e nel suo podcast Falsissimo ha mostrato quelle che sarebbero le prove di ciò. Secondo Amedeo Venza, il polverone che si è alzato intorno al presentatore potrebbe mettere a rischio la partenza del GF Vip previsto all'inizio del 2026, invece per Alessandro Rosica si starebbe valutando un cambio della guardia alla conduzione.

Le indiscrezioni sul futuro del Grande Fratello

Stando alle ultime indiscrezioni, la prossima edizione del Grande Fratello dovrebbe andare in onda da marzo 2026 e a condurla dovrebbe essere Alfonso Signorini.

Quello che si sta dicendo e scrivendo in questi giorni sullo storico presentatore del reality, però, potrebbe stravolgere i piani della rete, o meglio questo è quello che si vocifera nelle ultime ore.

"Caos nei corridoi Mediaset dopo il polverone su Signorini. Partenza a rischio per il GF Vip", ha scritto Amedeo Venza sul suo profilo Instagram.

Questo rumor va preso con le pinze perché attualmente non è supportato da prove e non sono trapelate notizie ufficiali sul futuro del programma di Canale 5.

Il retroscena dell'esperto di gossip Rosica

Anche Alessandro Rosica si è esposto su quello che potrebbe accadere a Mediaset dopo le indiscrezioni che ha diffuso Fabrizio Corona su Alfonso Signorini.

"Ultim'ora. Pier Silvio Berlusconi e company starebbero valutando d'urgenza la posizione di Signorini, che potrebbe non condurre più il Grande Fratello nel 2026. In più ci sarebbe un'ulteriore buonuscita e porterebbe a un eventuale addio a Mediaset", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account di Instagram il 16 dicembre.

Se Venza ha parlato di un possibile annullamento o slittamento della prossima edizione del GF, Rosica ha accennato ad una probabile sostituzione di Signorini alla guida del programma.

Debutto previsto a marzo 2026

Stando a tutte queste indiscrezioni, il futuro del Grande Fratello potrebbe essere a rischio, ma i dirigenti Mediaset non si sono esposti né su questo né sul ruolo di Alfonso Signorini.

Nell'attesa di nuove informazioni, i fan sanno che le porte della casa più spiata d'Italia dovrebbero riaprirsi il primo lunedì di marzo e a varcare la soglia della porta rossa dovrebbero essere solo personaggi famosi.