Nella casa del Grande Fratello sono stati soli amici, ma da quando sono fuori Grazia Kenti e Mattia Scudieri sono diventati qualcosa di più. Nel corso di una diretta che hanno fatto su TikTok il 29 dicembre, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Amanters si sono mostrati molto complici, tra scambi di sguardi e teneri baci. I due non hanno ancora parlato di una relazione vera e propria, ma i fatti farebbero pensare che sarebbero una coppia come Anita e Jonas, e Rasha e Omer.

Le novità raccontate in diretta sui social

Dopo quelle dei Rashmer e dei Jonita, un'altra ship dell'ultima edizione del GF si sarebbe concretizzata.

Da quando è calato il sipario sul reality di Canale 5, infatti, Grazia e Mattia sono diventati inseparabili: i due hanno trascorso molto tempo insieme, sono entrati l'uno nella vita dell'altro e l'altra sera hanno scelto di chiacchierare con i fan in diretta su TikTok.

Gli ex concorrenti hanno risposto alle domande dei loro sostenitori, tranne a quella di chi voleva sapere se sono fidanzati oppure se si stanno solo frequentando.

Tra una battuta e l'altra, però, il giovane ha baciato la compagna lasciandola senza parole: questo piccolo gesto, anche se fugace, ha confermato che Grazia e Mattia sono più che amici e che il loro rapporto si è evoluto dopo l'esperienza al GF.

E DIOOO IL BACIO LIVE#amanters pic.twitter.com/nCfbC2He9K — la grinch di amici🩵💐 (@grinchaurora) December 29, 2025

La gioia di chi ha tifato per loro durante il GF

La ship ribattezzata "Amanters" è nata quando Mattia si professava ancora innamorato della fidanzata Carlotta, quindi molti fan del GF hanno creduto in lui e Grazia in tempi non sospetti.

"Le ha dato un bacio live, non ci credo", "Tutti i pianeti si sono allineati", "Mi viene da piangere per quanto sono belli", "Sono sempre loro", "Non è cambiato niente", "Complici come erano nella casa", si legge su X da alcune ore.

Come procede tra le coppie dell'ultima edizione

Gli sviluppi che ci sono stati tra Grazia e Mattia nelle ultime due settimane, fanno salire a tre le coppie che sono nate nel corso del GF 2025.

Gli Amanters hanno cominciato a frequentarsi solo dopo che è finito il programma, mentre i Rashmer e i Jonita sono legati da quasi due mesi.

Durante le feste, ad esempio, Omer ha raggiunto Rasha a Roma e ha festeggiato con lei e con la sua famiglia sia il Natale che il suo 27° compleanno. Ora i due sono lontani per motivi di lavoro, ma dovrebbero ritrovarsi per Capodanno assieme ai rispettivi amici.

Jonas, invece, a Santo Stefano si è recato nella città di Anita e ha conosciuto tutti i suoi parenti: il compagno della mamma della piercer, infatti, ha tatuato il modello e ha posato con lui per un paio di scatti che hanno reso felici i tantissimi sostenitori della coppia più amata e chiacchierata dell'ultimo GF.