Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio 2026 rivelano che Adelaide si renderà protagonista di una vera e propria tragedia che avrà delle gravissime conseguenze.

Un gesto che si preannuncia estremo, frutto della sete di vendetta da parte della contessa nei confronti del suo ex Marcello, reo di essersi ricostruito una nuova vita al fianco di Rosa Camilli.

Intanto Umberto scoprirà che sua figlia Odile ha accettato di convolare a nozze con il compagno Ettore e non la prenderà benissimo, al punto da mostrarsi sconvolto e preoccupato per le scelte che sta compiendo la giovane ragazza.

Adelaide compie una tragedia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio 2026

La vendetta della contessa Adelaide nei confronti del suo ex Marcello toccherà delle vette altissime nel corso degli episodi che andranno in onda durante la prima settimana di gennaio.

La contessa dimostrerà di avere ancora il dente avvelenato nei confronti di Barbieri e sarà disposta a tutto pur di fargliela pagare e punirlo per il male che le ha causato.

La furia di Adelaide toccherà l'apice nel momento in cui Marcello scoprirà di essere stato raggirato dalla sua ex: tra i due ci sarà un infuocato scontro verbale che porterà la contessa a pianificare la sua nuova vendetta atroce.

Questa volta Adelaide arriverà a compiere quella che si preannuncia come una vera e propria tragedia che avrà delle conseguenze terribili su Marcello Barbieri e anche su altri protagonisti della soap opera.

Umberto sconvolto per la scelta di Odile

Di cosa si tratta? Per il momento non si hanno ulteriori dettagli in merito a ciò che farà la contessa ma, sicuramente, il suo gesto avrà delle gravi ripercussioni.

Intanto, la stabilità di villa Guarnieri verrà scossa anche da un'altra notizia del tutto inaspettata che avrà come protagonista Odile.

Ettore, dopo essere rientrato da Londra, chiederà a Odile di diventare sua moglie con una proposta di matrimonio ufficiale.

La ragazza, seppur frastornata da tale richiesta, accetterà la proposta di nozze di Ettore e correrà a comunicarlo ai suoi familiari, tra cui Umberto che non la prenderà bene.

Il commendatore Guarnieri apparirà sconvolto da tale notizia e proverà a far ragionare Odile sulle sue imminenti scelte.

La soap sospesa per una settimana nel daytime di Rai 1

In attesa di questi episodi, gli spettatori dovranno fare a meno della soap opera nella settimana che va dal 29 dicembre al 2 gennaio.

La Rai ha scelto di sospendere la messa in onda televisiva anche se, tutti gli episodi già trasmessi di questa decima stagione della soap, saranno visibili in streaming online sul portale Rai Play.