Cambio palinsesto per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano di Rai 1 durante il periodo delle festività natalizie.

L'appuntamento con la soap che appassiona il pubblico del daytime subirà delle sostanziali variazioni per evitare di mandare in onda episodi salienti in un periodo dell'anno in cui la maggior parte del pubblico potrebbe non essere attenta e pronta a seguire le nuove puntate.

Dal 24 dicembre in poi, quindi, si osserverà un turno di stop per la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, in costante crescita dal punto di vista degli ascolti.

Come cambia il palinsesto de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 dicembre

Il palinsesto pomeridiano de Il Paradiso delle signore 10 subirà delle modifiche nella fascia pomeridiana nel corso della settimana che va dal 22 al 26 dicembre.

La Rai ha scelto di trasmettere i nuovi episodi in prima visione assoluta solo nelle giornate del 22 e 23 dicembre, nel consueto slot orario che va dalle 16:10 alle 17:00, dove la soap sta registrando ascolti in costante crescita, al punto da tener testa e spesse volte superare l'appuntamento con il daytime di Amici 25 trasmesso su Canale 5.

Situazione differente nelle giornate del periodo natalizio, quando non ci sarà spazio per gli episodi inediti della serie italiana con Vanessa Gravina.

Previsto uno stop per la soap dal 24 al 26 dicembre su Rai 1

Il cambio programmazione prevede che dal 24 al 26 dicembre non andranno in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore su Rai 1.

La soap opera verrà sospesa dal palinsesto per le feste natalizie, salvo poi riprendere la sua regolare messa in onda a partire da lunedì 29 dicembre.

Al posto della serie, in quei giorni, andranno in onda degli speciali della trasmissione La volta buona.

Marcello raggiunge la contessa Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Intanto, le anticipazioni degli episodi che andranno in onda il 22 e 23 dicembre in prima visione assoluta, rivelano che Adelaide riuscirà a portare avanti il suo piano diabolico ai danni della coppia composta da Marcello e Rosa.

Lo scopo della contessa sarà quello di mettere zizzania e allontanarli, così da mandare all'aria il matrimonio che i due hanno programmato per il nuovo anno.

Marcello, allarmato da un biglietto misterioso che gli verrà fatto recapitare dalla sua ex, deciderà di raggiungerla a Saint Moritz e passerà con lei delle giornate all'interno dello chalet che ospita la contessa.

In questo modo, però, rischierà di non rientrare in tempo a Milano dalla sua fidanzata Rosa Camilli, mandando all'aria il progetto che avevano fatto per passare assieme il loro primo Natale.