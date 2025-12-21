Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 10 del 2025 rivelano che Marcello dovrà fare i conti con la perfidia della contessa Adelaide, la quale tramerà la sua vendetta.

Non avrà alcuna intenzione di lasciare in pace l’ex compagno e la nuova fidanzata Rosa Camilli e cercherà di fare di tutto per rendergli la vita impossibile.

Sarà proprio Adelaide che, nelle ultime puntate di quest’anno, annuncerà un pericolo imminente per il suo ex compagno, con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze.

Come finiscono le puntate de Il Paradiso delle signore del 2025: la contessa Adelaide spietata

La contessa riuscirà a impietosire Marcello Barbieri, al punto da convincerlo a passare la notte con lei nello chalet di St. Moritz, dove ha scelto di passare le vacanze natalizie.

Marcello accetterà la proposta e metterà al corrente la sua fidanzata Rosa, scatenando però la sua furia, perché non la prenderà affatto bene.

La contessa, dopo aver origliato la conversazione tra i due, non potrà fare altro che esserne felice, ben consapevole del fatto che stia facendo di tutto per mettere in difficoltà la loro storia d'amore e l'imminente matrimonio che hanno organizzato.

Marcello Barbieri rischia guai nelle puntate finali de Il Paradiso delle signore del 2025

Il colpo di scena delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore del 2025 arriverà quando Marcello lascerà lo chalet in Svizzera per tornare a Milano dalla sua compagna, augurando buona vita alla sua ex Adelaide.

La contessa si lascerà andare a un monologo in cui tirerà fuori tutta la sua perfidia, svelando che Marcello si trova in serio pericolo e rischia guai seri per la sua spietata vendetta.

"Sono ben altre le catene con cui dovrai fare i conti", esclamerà la contessa Adelaide, lasciando intendere che ben presto il suo ex fidanzato potrebbe ritrovarsi coinvolto in qualche crimine per il quale potrebbero aprirsi le porte del carcere.

Marcello ha lasciato Adelaide poco prima del loro matrimonio

Negli episodi precedenti della decima stagione, Adelaide ha creduto profondamente nella storia d’amore con Marcello, arrivando a schierarsi anche contro la sua famiglia pur di essere libera di sposarlo.

La contessa ha così iniziato a organizzare il matrimonio nei minimi dettagli, con tanto di annuncio ufficiale al Circolo.

Alla fine, però, è stato Marcello a fare un passo indietro, rendendosi conto di non essere realmente felice né innamorato della contessa, anche a causa dei sentimenti che ha capito di provare per Rosa Camilli.