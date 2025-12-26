Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma dal 5 al 9 gennaio su Rai 1 rivelano che Adelaide si mostrerà sempre più senza scrupoli nei confronti del suo ex Marcello.

La contessa sarà disposta a tutto pur di fargliela pagare e punirlo per il male che le ha fatto, al punto da attuare la sua spietata vendetta.

Intanto Anita soffrirà per la partenza di Teo mentre Ettore, dopo essere rientrato da Londra, deciderà di sorprendere la sua fidanzata Odile.

Adelaide senza scrupoli e spietata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

La contessa continuerà a portare avanti la sua spietata vendetta nei confronti di Marcello Barbieri, disposta a tutto pur di fargliela pagare per il male che le ha causato dopo la fine della loro relazione.

Adelaide non sarà disposta a fargli sconti e continuerà a tramare alle spalle del ragazzo, sperando in questo modo di non essere smascherata.

Il destino, però, vorrà che Marcello scopra tutta la verità sul piano segreto che Adelaide ha perpetrato alle sue spalle: le bugie della contessa verranno prepotentemente a galla nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1 e tra i due ci sarà un acceso scontro.

Marcello si ritrova in serio pericolo nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio rivelano che Adelaide apparirà senza scrupoli nei confronti di Marcello: il suo obiettivo sarà quello di attuare l'ennesimo piano per punirlo e questa volta il ragazzo finirà per ritrovarsi in serio pericolo.

Intanto la piccola Anita si ritroverà a soffrire per la partenza del suo amico Teo mentre Ettore ritornerà a Milano dopo il soggiorno a Londra.

Il ragazzo deciderà di spiazzare e sorprendere la sua fidanzata Odile con una proposta di matrimonio a tutti gli effetti che lascerà la ragazza senza parole.

La Rai sospende l'appuntamento con Il Paradiso delle signore nel daytime del pomeriggio

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, la Rai ha scelto di sospendere l'appuntamento in prima visione per tutto il periodo delle feste natalizie.

La soap non sarà trasmessa nella settimana che va dal 29 dicembre al 2 gennaio: al suo posto andranno in onda degli speciali de La volta buona.

Situazione differente in casa Mediaset: le soap che popolano il palinsesto del primo pomeriggio continueranno a tener compagnia al pubblico per tutto il periodo delle feste natalizie, fatta eccezione per la giornata del 1° gennaio, quando in daytime andranno in onda dei film natalizi che occuperanno lo slot orario che va dalle 13:45 alle 18:40 circa.

Una mossa che permetterà alla rete ammiraglia del Biscione di consolidare ancora di più i propri ascolti in questa fascia oraria del pomeriggio, dove viaggia già su una media del 20% di share grazie alle soap.

Quest'anno, invece, Il Paradiso delle signore ha fatto fatica a imporsi nella gara Auditel della fascia pomeridiana, registrando una media di 1,4 milioni di spettatori durante i primi mesi di programmazione, pari a uno share che si era stabilito sulla soglia del 16%, con picchi negativi che avevano toccato anche il 14% nel daytime pomeridiano.