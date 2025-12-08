Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 15 al 19 dicembre, rivelano che Marcello Barbieri verrà ingannato dalla contessa Adelaide dopo che riceverà un biglietto allarmante, all'interno del quale emergerà il sospetto che la donna intenda compiere un altro gesto estremo.

Matteo, però, riuscirà a incastrare la contessa e cercherà di mettere in guardia suo fratello che, tuttavia, deciderà di andare avanti per la sua strada.

Intanto, Caterina riceverà la proposta ufficiale di matrimonio mentre Botteri farà i conti con l'arrivo di suo figlio Teo a Milano.

Marcello ingannato, Matteo incastra la contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

La contessa Adelaide annuncerà la sua partenza da Milano in occasione del periodo delle feste natalizie: si trasferirà con il suo fidato Italo a St. Moritz, dove trascorrerà delle giornate in assoluto relax, lontana da tutti.

Prima della partenza, però, la contessa farà recapitare un messaggio preoccupante al suo ex fidanzato Marcello Barbieri, il quale si preoccuperà subito temendo che la sua ex possa arrivare a compiere un altro gesto estremo.

Marcello ne parlerà con Matteo che, tuttavia, sarà il primo a incastrare Adelaide facendo presente al fratello che, in realtà, si tratterebbe solo di una trappola per tenerlo vicino.

Marcello, infatti, non sa di essere realmente ingannato dalla contessa, la quale sta attuando l'ennesimo piano vendicativo nei confronti del suo ex.

Mario spiazza Caterina con la proposta di nozze

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Mario deciderà di spingersi oltre con Caterina, facendole la fatidica proposta di matrimonio ufficiale.

La ragazza, così come suo padre Fulvio, resteranno spiazzati da tale proposta che metterà in difficoltà anche Roberto Landi, intenzionato però a lasciarsi alle spalle ciò che di bello c'è stato con il suo ex Mario.

Per Botteri, invece, arriverà il momento di accogliere suo figlio Teo a Milano: lo stilista, però, non avrà tanto tempo da dedicargli e alla fine saranno i coniugi Puglisi a prendersene cura.

La storia d'amore tra Roberto e Mario ne Il Paradiso delle signore 10

Negli episodi precedenti della soap opera, Roberto e Mario erano andati a convivere insieme in gran segreto a Milano, per viversi la loro storia d'amore.

I due, però, vennero beccati insieme all'interno del Circolo da un uomo che aveva scritto una lettera anonima alla contessa.

Mario, a quel punto, scelse di andare via da Milano per accettare un nuovo incarico professionale che gli era stato fatto a Roma, chiudendo anche la love story con Roberto Landi.