Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un misterioso ritrovamento per una delle protagoniste. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 15 dicembre alle ore 16:10 su Rai 1, Caterina troverà un nastro magnetico tra la biancheria della madre. Nel frattempo, Fulvio prenderà una decisione in merito alla proposta di Mario, che ha intenzione di sposare Caterina. Roberto, quindi, preferirà farsi da parte, evitando di interferire nella vita sentimentale del suo ex fidanzato. Ci sarà spazio anche per le vicende di Ettore, che arriverà ad avere un diverbio con Matteo, il quale lo accuserà di aver rubato la foto.

Caterina fruga fra la biancheria della defunta madre

Caterina farà una scoperta che la lascerà senza parole. La giovane Rinaldi, infatti, frugherà tra la biancheria ricamata della madre defunta e troverà un nastro magnetico. Le anticipazioni dell’episodio successivo chiariranno che non si tratterà di nulla di compromettente, poiché la registrazione verrà fatta ascoltare anche a Roberto. Nel frattempo, Fulvio prenderà una decisione in merito alla proposta di Mario, intenzionato a dimostrare la sua serietà e a sposare Caterina. Grazie alle trame dei giorni seguenti si scoprirà che il signor Rinaldi darà il suo consenso all’unione tra i due fidanzati. Parallelamente, Roberto soffrirà nel vedere il suo ex compagno accanto a una donna, ma sceglierà di non intromettersi più nella vita di Mario.

Ettore e Matteo hanno una discussione

Nel frattempo, continuerà a svilupparsi la storyline legata alle fotografie trovate da Silvana. È bene ricordare che una copia era stata consegnata da Matteo a Ettore e che Greta l’aveva bruciata per cancellare ogni traccia del passato. Un secondo scatto, invece, conservato da Portelli nella sua scrivania a Il Paradiso delle signore, è stato rubato da Ettore, che si è introdotto di nascosto per farlo sparire. Matteo, dopo aver rinvenuto la pochette, si rivolgerà a Odile, manifestando apertamente i suoi sospetti su Marchesi, che secondo lui sarebbe il ladro della fotografia. Ettore, dal canto suo, verrà a sapere delle insinuazioni fatte sul suo conto e si scontrerà con Matteo.

Spazio anche alle vicende di Cesare, che dimenticherà una rivista in negozio. Agata troverà il giornale e leggerà l’annuncio riguardante un concorso per la selezione di aspiranti restauratori. Infine, Adelaide permetterà a Marcello di continuare a frequentare il Circolo, facendo credere a tutti di aver voltato pagina e di non nutrire più alcun risentimento nei confronti dell’ex fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scoperto le imminenti nozze di Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide ha scoperto, grazie alla confessione di Odile, dell’imminente matrimonio tra Rosa e Marcello. La contessa ha voluto anche vedere con i propri occhi le pubblicazioni ed è rimasta sconvolta.

Tornata a casa, ha tagliato tutte le rose a cui teneva molto, lasciando i suoi familiari turbati dal gesto. In seguito, la contessa ha compiuto un atto estremo, facendo credere a tutti di aver tentato di togliersi la vita.