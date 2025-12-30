Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 dal 5 al 9 gennaio 2026 rivelano che Marcello verrà inchiodato e messo alle strette dalla sua fidanzata Rosa Camilli, la quale gli chiederà di prendere definitivamente le distanze dalla sua ex Adelaide.

Intanto per Odile arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita dopo la proposta di matrimonio ufficiale che le verrà fatta da Ettore: la ragazza si dirà pronta a compiere il grande passo verso l'altare.

Marcello incastrato dalla fidanzata Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

Il clima tra Marcello e Rosa continuerà a essere particolarmente teso a causa delle ingerenze della contessa Adelaide, che non avrà alcuna intenzione di lasciare impunito il suo ex e proverà in tutti i modi ad attrarlo nella sua trappola vendicativa.

Questa volta la contessa proporrà a Marcello di diventare il proprietario di uno dei suoi roseti: un regalo speciale che Marcello vedrà di buon occhio ma, quando si ritroverà a parlare con la sua fidanzata, verrà inchiodato e messo alle strette.

Rosa prenderà le distanze da Marcello e gli chiederà di allontanarsi definitivamente dalla sua ex compagna: solo in questo modo potrà lasciarsi alle spalle questa storia d'amore che continua ad avere strascichi importanti nel loro presente.

Marcello in crisi per amore, Odile pronta per le nozze

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio rivelano che Marcello si ritroverà a dover riflettere sul suo futuro sentimentale dopo l'ultimatum ricevuto dalla fidanzata.

Intanto Ettore rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza e, questa volta, si renderà conto del feeling speciale che si è venuto a creare tra la sua fidanzata Odile e il giovane Matteo Portelli, al punto da mostrarsi preoccupatissimo.

Ettore, quindi, senza pensarci su troppo deciderà di fare un passo importante nei confronti di Odile e le chiederà di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Una proposta di matrimonio che lascerà spiazzata la figlia di Adelaide che, tuttavia, si dirà pronta a compiere questo grande passo.

Dove rivedere Il Paradiso delle signore 10 in streaming online

In attesa di questi episodi di gennaio, tutti gli episodi che sono stati trasmessi nel corso della stagione autunnale potranno essere rivisti in replica streaming online sul portale Rai Play.

Gli spettatori, accedendo alla sezione del sito dedicata alla soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, avranno l'opportunità di riguardare i vari appuntamenti di questa decima stagione e fare così un rewatch in attesa degli episodi inediti che ripartiranno il 5 gennaio in tv su Rai 1.