Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio 2026 rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà a dover fare i conti con la verità legata alle bugie che gli sono state raccontate dalla sua ex Adelaide, la quale ha cercato di fare il possibile per tenerlo legato a se per quanto più tempo possibile.

La reazione di Marcello non sarà delle migliori mentre Rosa si mostrerà distrutta all'idea che la contessa abbia cercato in tutti i modi di creare astio nel loro rapporto.

Marcello scopre le bugie della sua ex: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

Per Marcello e Adelaide arriverà il momento della resa dei conti finali nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 5 gennaio.

La contessa cercherà in tutti i modi di tenersi stretto Marcello e proverà ad ingabbiarlo con dei regali che finiranno per creare nuove tensioni tra il ragazzo e la sua fidanzata Rosa.

Questa volta, però, sarà proprio la giornalista a cercare di far svegliare il suo compagno, chiedendogli di non fidarsi della sua ex.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Marcello scoprirà tutta la verità sulle bugie che gli sono state raccontate dalla contessa Adelaide e si renderà conto di essere stato raggirato e preso in giro.

Rosa distrutta dalla perfidia della contessa Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 9 gennaio rivelano che Marcello finirà per scagliarsi duramente nei confronti della sua ex mentre Rosa si mostrerà distrutta, scioccata dalla perfidia della contessa che ha cercato in tutti i modi di creare zizzania nel loro rapporto sentimentale.

Intanto per Odile arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita sentimentale grazie alla proposta di matrimonio ufficiale che le verrà fatta da Ettore.

Mario, invece, si ritroverà a dover fare i conti con la presenza di una persona ingombrante che sembra conoscere molti segreti del suo passato e finirà per metterlo in grande difficoltà.

Previsto anche quest'anno un lungo stop per Il Paradiso delle signore in daytime

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, anche quest'anno l'appuntamento con Il Paradiso delle signore non andrà avanti per tutta la stagione estiva in prima visione assoluta.

La Rai ha scelto di mettere in cantiere i consueti 160 episodi che troveranno spazio nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia fino ai primi di maggio 2026.

A quel punto comincerà la lunga pausa estiva e, in quello slot orario, non è escluso che possano decidere di testare una nuova serie da proporre durante il periodo estivo, importata questa volta dalla Turchia.