Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 5 al 9 gennaio 2026 su Rai 1 rivelano che la contessa Adelaide si mostrerà sempre più spietata e senza scrupoli nei confronti del suo ex Marcello, intenzionata a fargliela pagare per tutto il male che le ha fatto.

E, dopo essere stata smascherata per le sue bugie, Adelaide finirà per compiere un nuovo gesto estremo che avrà gravi conseguenze.

Odile, invece, riceverà la proposta di nozze ufficiale da parte di Ettore e sarà pronta a dire sì.

Odile si sposa: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio

Il feeling tra Matteo e Odile diventerà sempre più speciale e intenso nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera, al punto che Ettore comincerà a essere preoccupato.

Il ragazzo, infatti, si renderà conto che Odile non disdegna il fascino del contabile del Paradiso delle signore e per tale ragione deciderà di intervenire in prima persona.

Ettore riuscirà così a sorprendere clamorosamente Odile, al punto da chiederle di diventare sua moglie.

Odile accetterà di sposare il ragazzo al più presto e insieme si diranno pronti a compiere il grande passo verso l'altare.

Adelaide compie l'ennesimo gesto estremo nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio, inoltre, rivelano che Adelaide continuerà a portare avanti il suo piano diabolico ai danni di Marcello Barbieri, con l'intento ben preciso di poterlo raggirare a suo piacimento.

Barbieri, però, scoprirà al più presto tutta la verità sulle menzogne di Adelaide e sul piano che ha architettato per raggirarlo, mostrandosi sconvolto e amareggiato.

Tra i due si verrà a creare una nuova frattura che, questa volta, porterà la contessa a compiere l'ennesimo gesto estremo nel corso dei primi episodi della soap del nuovo anno.

Di cosa si tratta?

Al momento le anticipazioni della soap non svelano ulteriori dettagli in merito, anche se tale gesto avrà delle conseguenze clamorose e inaspettate sul futuro di Adelaide e Marcello.

Il bilancio della soap opera nel daytime pomeridiano di Rai 1

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a registrare buoni ascolti nella fascia pomeridiana.

La media Auditel si aggira su 1,6 milioni di spettatori al giorno pari a uno share che si aggira sul 18% con punte che hanno raggiunto anche il 21% durante la messa in onda. Dati positivi seppur leggermente in calo rispetto a quelli registrati nella passata stagione televisiva dalla soap opera con Vanessa Gravina.