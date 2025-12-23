Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 5 al 9 gennaio 2026 rivelano che Umberto Guarnieri resterà sconvolto nel momento in cui scoprirà che sua figlia Odile ha intenzione di sposare al più presto il fidanzato Ettore.

Intanto Roberto si ritroverà a dover gestire una situazione complicata che riguarderà il suo ex Mario mentre Adelaide non avrà alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti del suo ex Marcello e continuerà a tramare alle sue spalle per metterlo sempre più in difficoltà.

Umberto sconvolto da Odile: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

Ettore, dopo essere rientrato a Milano, comincerà a notare un modo di fare particolarmente complice tra Odile e Matteo Portelli, al punto da preoccuparsi.

Il ragazzo, quindi, prenderà una decisione inaspettata che finirà per spiazzare tutti: intende chiedere a Odile di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Ettore farà una proposta ufficiale di matrimonio alla giovane figlia della contessa che, preda dall'euforia, si dirà pronta a compiere il grande passo verso l'altare.

Odile, poi, comunicherà la notizia anche a Umberto Guarnieri che resterà a dir poco sconvolto da tale notizia: il commendatore, infatti, non vedrà di buon occhio questo matrimonio imminente tra i due ragazzi.

Roberto interviene per difendere Mario nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore al 9 gennaio

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti fino al 9 gennaio su Rai 1, inoltre, rivelano che Roberto si ritroverà ad assistere a una scena preoccupante che riguarderà il suo ex Mario e deciderà di intervenire.

Mario, infatti, verrà fermato e infastidito da una persona che sembra conoscere dei segreti legati al suo passato e potrebbe metterlo in serie difficoltà adesso che è fidanzato ufficialmente con Caterina e le ha chiesto di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Roberto, quindi, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e interverrà in prima persona per allontanare questa persona da Mario e fare in modo che venga lasciato in pace definitivamente.

Mario era tornato a Milano spiazzando il suo ex Roberto Landi

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Mario era rientrato a Milano dopo un periodo di assenza presentandosi come il nuovo fidanzato di Caterina Rinaldi.

Una notizia che aveva lasciato sconvolto e senza parole Roberto, dato che tra i due vi era stata una relazione d'amore clandestina per diversi mesi, portata avanti all'insaputa di tutti, fino a quando Mario non scelse di andare via da Milano per iniziare un nuovo percorso professionale a Roma.