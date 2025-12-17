Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Adelaide si mostrerà sempre più senza scrupoli nei confronti del suo ex Marcello, essendo intenzionata a fargliela pagare e punirlo per il male che le ha causato.

La trama assumerà i contorni del giallo e del mistero, al punto che uno dei protagonisti coinvolti in questa intricata vicenda, finirà anche in manette.

Adelaide senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Al centro delle prossime trame de Il Paradiso delle signore 10 continueranno a esserci le vicende di Adelaide, la quale lascerà credere a tutti di essersi lasciata alle spalle la fine della sua relazione con Marcello Barbieri e di averlo perdonato.

La contessa cercherà poi di attirare l'attenzione del suo ex fidanzato al punto da convincerlo a passare con lei delle giornate a Saint. Moritz, con l'intento ben preciso di allontanarlo da Rosa Camilli.

Marcello crederà così alla buonafede della contessa, ignaro del fatto che si tratti dell'ennesimo piano vendicativo della donna, che sta solo facendo di tutto per metterlo in difficoltà con la sua fidanzata Rosa per cercare di farli arrivare alla rottura definitiva e alla cancellazione del matrimonio.

Ci sarà l'arresto di un personaggio nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

La vendetta della contessa Adelaide proseguirà anche nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda nel corso della stagione invernale.

La donna diventerà sempre più pericolosa nei confronti di Marcello e della sua fidanzata, al punto da arrivare a perdere completamente il senno della ragione e il pieno controllo della situazione.

La stessa Vanessa Gravina ha anticipato in una recente intervista che tale vicenda assumerà dei contorni drammatici, al punto che uno dei protagonisti finirà anche in manette.

Di chi si tratta e per quale motivo si apriranno le porte del carcere per uno dei volti noti della soap opera? Al momento le trame non svelano ulteriori dettagli in merito ma, sicuramente, fino ai primi di maggio ci saranno dei colpi di scena inaspettati.

Il bilancio Auditel de Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano

In attesa di questi episodi, la soap opera di Rai 1 continua a difendersi bene nella gara ascolti del daytime pomeridiano, arrivando a una media del 18% di share.

Numeri positivi seppur leggermente in calo rispetto a quelli della scorsa stagione, quando la media arriva a toccare già la soglia del 19% di share durante i mesi della stagione autunnale, con picchi del 21% nel daytime pomeridiano.