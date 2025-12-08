Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Rosa e Marcello alle prese con una notizia del tutto inaspettata che stravolgerebbe le loro vite. Dopo che hanno scelto di viversi la loro storia d'amore alla luce del sole, la giornalista potrebbe scoprire di essere incinta.
Un annuncio spiazzante che finirebbe per mettere in difficoltà Marcello, protagonista di un riavvicinamento proprio con la contessa.
Adelaide allarma Marcello nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
Le anticipazioni di fine dicembre de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello resterà profondamente colpito dal gesto estremo della contessa, la quale ha cercato di togliersi la vita dopo aver saputo delle imminenti nozze tra il suo ex e la fidanzata Rosa Camilli.
Marcello si mostrerà particolarmente comprensivo nei confronti della contessa, al punto da decidere di posticipare le nozze a data da destinarsi e intanto si riavvicinerà a lei.
Adelaide, prima della sua partenza da Milano per le vacanze natalizie, deciderà di far recapitare un bigliettino a Marcello contenente delle frasi allarmanti che metteranno in ansia il ragazzo, al punto da convincerlo a raggiungerla al più presto a Saint Moritz, credendo possa commettere nuovi gesti estremi.
Rosa scopre di aspettare un figlio da Marcello: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10
La vicinanza tra Marcello e Adelaide non è escluso che possa favorire un ritorno di fiamma momentaneo tra i due, al punto da ritrovarsi a vivere un momento di passione, tale da mettere in crisi i sentimenti di Barbieri.
Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare nel corso degli episodi invernali della soap opera dopo che Rosa Camilli si sottoporrà a una visita medica in seguito a dei mancamenti improvvisi che desteranno preoccupazione.
La giornalista, in ospedale, potrebbe scoprire così di essere in dolce attesa: una notizia che si rivelerebbe spiazzante e del tutto inaspettata per Marcello, costretto in questo modo a dover mettere da parte i suoi sentimenti verso la contessa Adelaide per concentrarsi al meglio sulla nuova sfida che lo attende.
Previsto uno stop natalizio per la soap opera pomeridiana di Rai 1
In attesa dei prossimi episodi, la soap opera di Rai 1 osserverà un periodo di pausa nel periodo clou delle festività natalizie.
Per non sprecare episodi in giornate in cui la maggior parte degli spettatori potrebbero non essere davanti alla tv, infatti la Rai ha optato per la sospensione della soap nelle giornate del 24 25 e 26 dicembre dalla fascia pomeridiana.