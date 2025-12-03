Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una nuova svolta nel piano di vendetta dei fratelli Marchesi e una nuova battuta d’arresto per i due stilisti. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 10 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Umberto non cadrà nella trappola di Greta che, intanto, proverà invano ad avvicinarsi a lui. Nel frattempo, Ettore sarà impegnato a trovare un escamotage per evitare che Matteo scopra che è stato proprio lui a rubare la fotografia scomparsa.

Greta prova ad avvicinarsi a Umberto

Greta proseguirà il suo piano di vendetta contro Adelaide e Umberto, cercando di avvicinarsi a quest’ultimo.

Tuttavia Guarnieri non si farà abbindolare dalla stilista della Galleria Milano Moda, che quindi non riuscirà almeno inizialmente nel suo intento. Ettore, intanto, troverà il modo di evitare che Matteo capisca che è stato proprio lui a commettere il furto, facendo sparire la fotografia che lo ritrae da bambino insieme a sua sorella e ai suoi genitori. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora in che modo Marchesi riuscirà a celare al ragionier Portelli la verità.

Marcello va a trovare Adelaide

Nel frattempo, ci sarà spazio per le delicate vicende che riguarderanno Adelaide, reduce da un tentato suicidio. Marcello sarà talmente scosso dall’estremo gesto compiuto dalla sua ex compagna che si presenterà da lei per verificare le sue condizioni di salute.

A proposito dello stato psicologico e fisico della contessa, Barbieri incontrerà anche Enrico, al quale chiederà delucidazioni in merito all’accaduto e vorrà un parere medico dal dottor Proietti. Marcello, infatti, chiederà un consulto a Enrico per capire se ci sia o meno la possibilità che Adelaide tenti nuovamente di farla finita. Infine, Mario compirà un gesto plateale nei confronti di Caterina baciandola in pubblico. Tale gesto lascerà tutti di stucco, ma soprattutto Roberto, che sarà testimone della scena e rimarrà basito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio non ha trovato i biglietti per la Prima della Scala

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, andati in onda su Rai 1, Fulvio ha ricordato la consorte scomparsa commuovendosi insieme a sua figlia Caterina.

Quest’ultima ha scoperto che i suoi genitori ogni anno andavano alla Prima della Scala e, per onorare la tradizione, ha proposto a suo padre di andare a teatro insieme per vedere l’opera. Tuttavia, il signor Rinaldi non è riuscito a trovare i biglietti per l’occasione speciale, ma sua figlia gli ha suggerito di seguire comunque l’evento alla radio. Nel frattempo, Marcello e Rosa hanno iniziato a organizzare le nozze, scegliendo Elvira e Salvatore come testimoni. Oltre ad aver raggiunto i loro amici a Sanremo per dare la bella notizia e rivedere il piccolo Andrea, i due innamorati hanno scelto il Marocco come destinazione per il loro viaggio di nozze. Intanto, Irene ha conosciuto Cesare, pensando che Rebecca fosse la sua fidanzata, per poi scoprire con gioia che in realtà è sua sorella.

La conoscenza fra i due ragazzi è così potuta proseguire e la coppia è andata al cinema, mentre la sera seguente Cesare si è presentato a casa di Caterina dopo cena per rivedere la capocommessa. Irene si è poi sbilanciata a invitare Brugnoli alla festa al circolo in occasione della presentazione del film di Marina Valli, ma Cesare ha dovuto dare forfait poiché in partenza per Vienna con sua sorella Chiara per aggiustare il violoncello. C’è stato anche spazio per il misterioso passato dei fratelli Marchesi e il loro piano di vendetta contro Umberto. Silvana ha riconosciuto Greta, ma lei ha negato di essere mai stata a Crema. Tuttavia, una fotografia della signora Portelli ha smentito le parole della stilista.

Ettore e Greta, nello scatto ricevuto da Matteo da parte di sua madre, sono ritratti insieme ai loro genitori e tale fatto ha impaurito i due ragazzi, poiché qualcuno avrebbe potuto riconoscere suo padre o sua madre.