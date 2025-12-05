Marcello raggiungerà Adelaide a St. Moritz nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre: la contessa gli manderà un biglietto inquietante.

Adelaide partirà con il maggiordomo Italo e non sarà presente alla festa al Circolo a cui Marcello parteciperà. Durante la cerimonia, però, Barbieri riceverà un biglietto dalla sua ex che gli farà temere un nuovo tentativo di suicidio e per questo correrà da lei.

Adelaide cambierà tattica a Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre raccontano che Adelaide continuerà a giocare d'astuzia contro Marcello e Rosa.

Questa volta, la contessa cambierà registro: invece di mostrare rancore nei confronti del suo ex, fingerà di non avere più interesse per lui. Per dimostrare di aver chiuso un capitolo importante della sua vita, Adelaide revocherà l'esclusione di Marcello dal Circolo, dimostrando di aver accettato la sua relazione con la giornalista. La contessa, inoltre, farà arrivare a Barbieri un invito per la festa di Nalate al Circolo, ma lei non si sarà all'evento. Adelaide, infatti, preferirà partire per St Moritz con Italo. Quello che nessuno saprà, però, è che la contessa sta architettando un nuovo piano ai danni di Marcello. Tutto avrà inizio durante l'evento al prestigioso club, quando Barbieri riceverà un biglietto che lo metterà in allarme.

La mittente sarà Adelaide e il suo contenuto non lascerà presagire niente di buono. Poco dopo, infatti, Marcello lascerà Milano per raggiungere la contessa in montagna. Portelli capirà subito che si tratta di una trappola, ma Barbieri non potrà rischiare e il timore che Adelaide possa riprovare a togliersi la vita lo spingerà a partire.

Gianlorenzo riabbraccerà suo figlio Teo

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre, Botteri affronterà l'arrivo inaspettato di suo figlio a Milano. La presenza di Teo metterà in seria difficoltà Gianlorenzo che sarà oberato di lavoro in vista del Natale e non potrà occuparsi di lui come meriterebbe. A sostenere Botteri ci penseranno Delia e Concetta che saranno felici di aiutare il piccolo Teo in assenza di suo padre.

Nel corso della settimana sarà protagonista anche Roberto Landi che si concentrerà sul lavoro per non pensare al suo passato con Mario. Quest'ultimo, infatti, regalerà a Caterina l'anello di fidanzamento e sarà pronto a sposarla.

Adelaide più spietata che mai: il perfido piano

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, Adelaide è tornata più spietata che mai. Dopo la fine della sua storia d'amore con Marcello a un passo dal matrimonio, la contessa non ha potuto accettare la sconfitta. Quando Adelaide ha saputo che Barbieri stava per sposare Rosa, ha studiato un piano diabolico per distruggere la loro felicità. La contessa, infatti, ha finto un tentato suicidio per attirare su di sé l'attenzione. Marcello, distrutto dai sensi di colpa, ha rimandato le nozze con Rosa, ma non ha ancora capito che era solo una tattica di Adelaide contro di lui.