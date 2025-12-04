Le anticipazioni dei prossimi episodi deIl Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre su Rai 1 rivelano che Adelaide manderà un biglietto criptico e misterioso a Marcello, segno di un bruttissimo presagio.

Intanto Roberto Landi, dopo aver appreso la notizia delle nozze legate al suo ex fidanzato Mario, deciderà di lasciarsi alle spalle il passato e voltare pagina definitivamente.

Adelaide perdona Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

Adelaide, dopo essersi ripresa dal tentativo di suicidio, tornerà a prendere in mano le redini della sua vita e si recherà al Circolo per comunicare che ha cambiato idea in merito al divieto imposto sul suo ex Marcello.

Barbieri, quindi, verrà autorizzato a poter rientrare all'interno del Circolo e in questo modo la contessa darà l'impressione di essersi lasciata alle spalle il passato e di voler voltare pagina definitivamente.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Adelaide annuncerà che non prenderà parte alla festa di Natale al Circolo perché intende partire per St.Moritz assieme a Italo.

Marcello terrorizzato per Adelaide nei prossimi episodi

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre rivelano che, prima di andare via, Adelaide farà recapitare un biglietto preoccupante e misterioso a Marcello, segno di un brutto presagio.

Barbieri non nasconderà la sua paura per un eventuale nuovo gesto estremo da parte dell'ex Adelaide mentre Matteo lo spronerà a non focalizzarsi troppo su questa cosa.

Per Roberto, invece, arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il passato: il ragazzo si dirà pronto a non pensare più al suo ex Mario, soprattutto dopo che ha scelto di coronare il suo sogno d'amore assieme a Caterina.

Irene, invece, si dirà pronta e rassegnata a trascorrere da sola il periodo delle feste natalizie ma all'ultimo momento riceverà un invito inaspettato da parte di Cesare, che potrebbe svoltare il corso delle cose e dei suoi progetti.

Ascolti in crescita per Il Paradiso delle signore 10 dopo il cambio programmazione

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore è tornato a crescere negli ascolti del daytime pomeridiano dopo lo spostamento nello slot orario delle 16:10.

La serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è tornata a crescere arrivando a toccare la soglia del milione e mezzo di spettatori pari a uno share che raggiunge la soglia del 18%, con picchi del 20% durante la messa in onda.

Numeri che permettono alla soap di tenersi testa ai dati della soap La forza di una donna che viaggia sul 25% di share nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset.