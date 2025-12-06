Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 15 al 19 dicembre su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà vittima di un raggiro da parte della sua ex, la contessa Adelaide, la quale gli farà credere di essere ancora in pericolo e di voler farla finita.

Per tale ragione, quindi, Marcello deciderà di partire in fretta e furia per raggiungere la sua ex a Saint Moritz, cercando di evitare il peggio.

Nel frattempo Mario ufficializzerà la sua proposta di nozze alla fidanzata Caterina, con tanto di anello ufficiale che lascerà tutti senza parole.

Adelaide finge di perdonare Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

Marcello verrà nuovamente accolto all'interno del Circolo dopo l'intercessione da parte della contessa Adelaide, la quale dimostrerà in questo modo di essersi lasciata alle spalle il passato e la fine turbolenta della loro storia d'amore, che le ha causato grande sofferenza.

Adelaide, però, farà sapere ai suoi cari che non passerà il periodo delle feste natalizie a Milano perché ha scelto di recarsi a St.Moritz, accompagnata dal suo fedelissimo Italo.

Prima della partenza, però, Adelaide farà recapitare un biglietto con un messaggio criptico e preoccupante al suo ex Marcello, finendo per allarmarlo.

Marcello Barbieri raggirato dalla sua ex Adelaide nei nuovi episodi della soap

In realtà si tratta solo dell'ennesimo tentativo di raggiro da parte della contessa che, in questo modo, riuscirà a prendersi gioco nuovamente del suo ex.

Marcello, sentendosi in colpa e temendo che Adelaide possa compiere nuovi gesti estremi e preoccupanti, deciderà di correre subito da lei.

Intanto Mario, in occasione della registrazione delle fiabe da parte delle veneri, deciderà di sorprendere la sua amata Caterina con una proposta di nozze ufficiale con tanto di anello.

Il ragazzo, quindi, dimostrerà di essere intenzionato a celebrare al più presto questo matrimonio, lasciando senza parole Roberto Landi, amareggiato e deluso dal comportamento del suo ex fidanzato.

Previsto un cambio programmazione natalizio per Il Paradiso delle signore

In attesa dei prossimi episodi della soap opera, per il periodo natalizio è prevista una variazione di palinsesto importante per Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, infatti, non andrà in onda nella giornate del 24, 25 e 26 dicembre.

Al suo posto, in quei giorni, saranno trasmesse delle trasmissioni natalizie che terranno compagnia al pubblico durante le giornate festive mentre la soap sarà riproposta nuovamente lunedì 29 dicembre alle ore 16:15.