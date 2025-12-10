Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un nuovo piano di vendetta messo in atto da una delle protagoniste. Nell’episodio che sarà trasmesso mercoledì 17 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Adelaide nasconderà a tutti le sue intenzioni di vendicarsi di Marcello. La contessa partirà quindi per la Svizzera con Italo, rinunciando a presenziare alla festa di Natale organizzata al Circolo. Intanto, Gianlorenzo Botteri resterà spiazzato dall’arrivo improvviso di suo figlio Teo, mentre Mario sorprenderà Caterina con un gesto speciale.

Adelaide organizza la vendetta contro Marcello

Adelaide porterà avanti il suo piano diabolico di vendetta contro Marcello, decisa a farla pagare al suo ex fidanzato dopo l’umiliazione subita quando lui l’ha lasciata la sera prima delle nozze. La contessa sceglierà di non partecipare alla festa di Natale organizzata al Circolo, giustificando la sua assenza con una partenza improvvisa per la Svizzera insieme al suo maggiordomo Italo. Le anticipazioni rivelano però che le vacanze a Saint Moritz non saranno affatto un viaggio di piacere, bensì parte integrante della strategia di vendetta contro Marcello.

Mario fa una sorpresa a Caterina

Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore verrà organizzata una nuova iniziativa che prevede la registrazione di alcune fiabe lette dalle Veneri del negozio, per la quale sarà allestito uno studio di registrazione.

Durante questa attività che vedrà impegnate le commesse, Mario sorprenderà la sua fidanzata Caterina. Intanto, Gianlorenzo Botteri resterà senza parole quando si troverà di fronte al figlio Teo, giunto a Milano senza preavviso. Lo stilista, però, non avrà molto tempo da dedicargli a causa dell’imminente uscita della nuova collezione. Sarà quindi Ciro ad accogliere Teo al Gran Caffè Amato e a prendersi cura di lui, regalando al bambino sorprese e incontri speciali.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scoperto le imminenti nozze di Marcello

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Adelaide ha scoperto da Odile che il suo ex ha deciso di sposare Rosa il 20 dicembre.

Dopo aver appreso questa terribile verità su Marcello, la contessa non si è presentata a cena e i suoi familiari l’hanno trovata priva di conoscenza sul pavimento, accanto a un flacone vuoto di barbiturici. In seguito a una lavanda gastrica d’urgenza, le condizioni di Adelaide sono migliorate, ma la contessa ha chiesto un favore a Umberto. Quest’ultimo è stato quindi costretto a recarsi a casa di Marcello e Rosa per raccontare loro del gesto estremo compiuto da Adelaide. I due fidanzati sono rimasti spiazzati dalla rivelazione di Guarnieri, che nel frattempo ha informato Barbieri della necessità di recarsi a Villa Guarnieri per un confronto con la contessa.