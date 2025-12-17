Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un vero e proprio scossone nelle storyline previste per il 2026, con numerosi colpi di scena. È stata l’attrice Vanessa Gravina, in una recente intervista, a lasciar trapelare alcuni spoiler sulle conseguenze che avrà la vendetta di Adelaide contro Marcello. Dal momento che l’ultimo episodio andrà in onda martedì 23 dicembre, le dichiarazioni si riferiscono alle puntate attese nel 2026: si passerà dalle celle del carcere a quelle della clausura. Tuttavia, l’attrice che presta il volto alla contessa non ha rivelato l’identità del personaggio che verrà arrestato.

Un personaggio finirà in carcere nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Vanessa Gravina ha lasciato col fiato sospeso i telespettatori de Il Paradiso delle signore con alcune parole sibilline pronunciate in un’intervista. L’attrice, che da anni presta il volto ad Adelaide, è al centro di una complicata storyline nelle puntate attualmente in onda su Rai 1. La contessa è stata lasciata da Marcello alla vigilia delle nozze, e il giovane si è subito fidanzato con Rosa. In meno di un mese Barbieri ha organizzato il matrimonio con la nuova compagna. Vanessa Gravina ha spiegato il punto di vista del suo personaggio e l’umiliazione subita poco prima di diventare la signora Barbieri. Inoltre, l’interprete della contessa ha fornito un’anticipazione su ciò che accadrà nei prossimi episodi, rivelando: "Non ci faremo mancare nulla, dalle celle del carcere alle celle della clausura".

Un personaggio, dunque, verrà arrestato, ma non è ancora trapelato il nome di chi finirà dietro le sbarre, mentre un altro sarà destinato a un convento di clausura.

Le vendetta di Adelaide contro Marcello si tinge di giallo

Nel frattempo, in attesa di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate previste per il 2026, si può ipotizzare che sarà proprio Marcello a finire in carcere, mentre Adelaide si ritirerà in un convento di clausura. L’idea nasce dal fatto che, ogni anno, Vanessa Gravina lascia Il Paradiso delle signore per un paio di mesi, dedicandosi ai suoi impegni teatrali. Sarebbe dunque facile arrivare alla conclusione che Marcello verrà arrestato con l’accusa di aver fatto fuori Adelaide, ma occorrerà attendere il nuovo anno per scoprirlo, quando la soap riprenderà dopo le vacanze natalizie a partire da lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1.

La storyline, intanto, si tingerà di giallo, come sottolineato dall’attrice, che ha aggiunto ulteriori dettagli sulla piega che prenderà la vendetta della contessa: "Entreremo in una situazione estrema, con emozioni degne di 007". Ovviamente, il finto omicidio verrebbe organizzato ad hoc da Adelaide per far ricadere la colpa sul suo ex.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha architettato un piano di vendetta contro Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha finto di togliersi la vita per far sentire in colpa Marcello. Nel frattempo, la contessa si è chiusa in camera e ha parlato ad alta voce, lasciando intendere di avere un piano di vendetta contro Marcello e Rosa, arrivando persino a dichiarare apertamente che quello in arrivo sarà il loro ultimo Natale. Intanto, Adelaide ha fatto recapitare a Barbieri un invito per la festa organizzata al Circolo, alla quale lei ha deciso di non prendere parte poiché in partenza per la Svizzera.