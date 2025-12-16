Il Paradiso delle signore terrà compagnia ai fedeli telespettatori anche nella settimana natalizia seppur in versione ridotta con la messa in onda di soli due episodi che andranno in onda il 22 ed il 23 dicembre. Le anticipazioni riguardanti queste puntate rivelano che Adelaide non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro e continuerà a mandare avanti il suo piano di vendetta trattenendo Marcello allo chalet. Il giovane, a causa del comportamento della Contessa rischierà di non tenere fede all'impegno con Rosa. Nel frattempo, Fulvio declinerà con gentilezza l'invito di Ciro e Concetta per la sera della vigilia.

Il Paradiso delle signore, trame 22-23 dicembre: Fulvio declina l'invito di Ciro

Le festività natalizie saranno sempre più vicine e le Veneri, come si evince dalle anticipazioni Il Paradiso delle signore relative agli episodi in onda il 22 ed il 23 dicembre, troveranno un modo pratico per scambiarsi i regali tra di loro. Botteri, al contrario sembrerà piuttosto in difficoltà per la scelta del dono da fare al suo piccolo Teo. L'uomo, infatti, non avrà proprio idea di cosa regalargli per renderlo felice in un giorno così speciale come il Natale. Anita, invece, sarà entusiasta all'idea di trovare tanti doni sotto l'albero e non vedrà l'ora di scartare i pacchetti. Nel frattempo, Ciro e Concetta decideranno di invitare Fulvio e Caterina a casa loro per la Vigilia, ma l'uomo declinerà con gentilezza l'invito spiegando che da quando la consorte è morta, per tradizione passano quel giorno da soli.

Adelaide trattiene Marcello allo chalet

Adelaide sarà sempre più determinata a vendicarsi di Marcello [VIDEO] e per tale motivo non arretrerà nemmeno di un millimetro nel suo piano. La Contessa, infatti, riuscirà nell'intento di trattenere il suo ex promesso sposo allo chalet con uno stratagemma. Agendo in tal modo, la donna farà sì che Barbieri rischi di non partire in tempo con l'amata Rosa e non riesca a passare con lei la loro prima vigilia di Natale. Nel frattempo, Tancredi convincerà Umberto a partire e a raggiungere il resto della famiglia a St. Moritz dove sono soliti trascorrere le vacanze natalizie. Più tardi, Ciro, grazie al piccolo Teo che sembrerà essersi integrato alla perfezione nella grande famiglia del Paradiso, partorirà un'idea davvero speciale per festeggiare il Natale.

Lo spirito allegro del piccolo e l'idea di Ciro faranno sì che Fulvio riesca ad organizzare una bella sorpresa per sua figlia Caterina. Infine, Gianlorenzo continuerà ad essere molto indeciso su cosa regalare al figlioletto, ma Delia sembrerà avere l'idea giusta per sciogliere definitivamente ogni suo dubbio.

Marcello e Rosa non si sposano più? Ipotesi trame future

Il piano di Adelaide per separare Rosa e Marcello sembrerà andare a gonfie vele tant'è che come detto l'uomo per restare con la Contessa allo chalet rischierà di perdersi la prima vigilia di Natale con Camilli. Questa situazione rischierà di mettere a dura prova il loro rapporto, in quanto, la giornalista potrebbe cominciare a pensare che Marcello, pur avendo deciso di sposarla, sia ancora in qualche modo legato ad Adelaide e pertanto decidere di lasciarlo. I due, dunque, non si sposeranno più? Al momento, non ci sono anticipazioni vere e proprie in tal senso per cui non ci resta che attendere come si evolveranno gli eventi per scoprirlo.