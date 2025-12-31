Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 nella settimana che va dal 5 al 9 gennaio 2026 rivelano che la contessa Adelaide finirà per causare una grave tragedia che avrà delle conseguenze inaspettate in primis per il suo ex Marcello Barbieri.

Intanto Odile accetterà la proposta di matrimonio che le verrà fatta da Ettore mentre le veneri si dedicheranno all'organizzazione di un evento speciale in occasione dell'Epifania, con il quale poter attirare l'attenzione e la curiosità della clientela.

La resa dei conti tra Marcello e Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio 2026

Adelaide continuerà ad avere una forte sete di vendetta nei confronti del suo ex Marcello Barbieri e non avrà alcuna intenzione di dargliela per vinta.

La contessa cercherà in tutti i modi di raggirarlo e convincerlo così a fidarsi di lei ma, in realtà, sta solo tramando alle sue spalle per colpirlo e fargliela pagare.

Il piano della contessa, però, subirà degli intralci nel momento in cui Marcello scoprirà come stanno davvero le cose e non la prenderà per niente bene.

Barbieri scoprirà di essere stato raggirato e preso in giro dalla contessa, al punto da decidere di reagire e fargliela pagare a sua volta per essersi preso gioco di lui, facendogli credere addirittura di essere disposta a togliersi la vita dopo la fine della loro relazione.

Adelaide compie una tragedia grave

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio rivelano che Adelaide si mostrerà fuori controllo nei confronti del suo ex e diventerà estremamente pericolosa, al punto da compiere una vera e propria tragedia che avrà delle conseguenze inaspettate.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito a tale accaduto anche se, tale situazione, avrà delle conseguenze gravi in primis per Marcello Barbieri.

Nel frattempo Odile riceverà la proposta di nozze ufficiale da parte di Ettore e si dirà disposta a coronare al più presto il loro sogno d'amore insieme mentre le veneri si dedicheranno alla preparazione di un evento importante che si terrà al Paradiso in occasione dell'Epifania.

La soap in pausa per tutto il periodo natalizio

In attesa di questi nuovi episodi della soap opera, al momento Il Paradiso delle signore è sostituito in daytime dal meglio de La volta buona.

La Rai ha scelto di trasmettere dalle 16 alle 16:50, per tutto il periodo delle feste natalizie, le più belle interviste realizzate da Caterina Balivo nel corso delle ultime stagioni del programma.

I risultati Auditel sono positivi: la media si aggira su 1,4 milioni al giorno pari a uno share che arriva a toccare il 16%.