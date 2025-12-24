Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 5 al 9 gennaio su Rai 1 rivelano che la contessa Adelaide si renderà protagonista di una azione gravissima che avrà delle conseguenze clamorose e inaspettate.
Lo scopo della contessa continuerà a essere quello di prendersi gioco del suo ex Marcello e cercare in tutti i modi di far naufragare la sua storia d'amore con Rosa, ma qualcosa andrà storto dato che ben presto Barbieri scoprirà gli inganni e le menzogne della sua ex donna.
Adelaide inganna ancora Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio
La contessa Adelaide continuerà a essere al centro delle trame della soap opera di inizio gennaio, dato che cercherà in tutti i modi di affabulare Marcello e cercare così di trattenerlo a se, allontanandolo da Rosa.
La nuova mossa della contessa prevede la cessione di uno dei suoi roseti a Marcello, finendo per spiazzarlo.
Il ragazzo, però, questa volta non potrà contare sul supporto della sua compagna Rosa, la quale gli chiederà di prendere le distanze definitivamente dalla contessa e chiudere questo rapporto.
Il colpo di scena, poi, ci sarà nel momento in cui Marcello verrà a conoscenza di tutta la verità legata alle menzogne e al piano diabolico architettato dalla contessa.
Adelaide compie un'azione gravissima nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
La reazione di Marcello non sarà delle migliori: le trame de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio rivelano che si assisterà a un durissimo scontro verbale tra i due ex, che finirà per acuire ancora di più la sete di vendetta di Adelaide.
La contessa, infatti, finirà per compiere un'azione gravissima e del tutto inaspettata che avrà delle conseguenze terribili nel corso dei prossimi episodi della soap.
Novità anche per Odile che, nel corso dei prossimi episodi di inizio anno, si ritroverà a fare i conti con una proposta di nozze del tutto inaspettata da parte di Ettore. La ragazza si dirà pronta a compiere questo grande passo verso l'altare, lasciando senza parole i suoi familiari.
Previsto un lungo stop natalizio per Il Paradiso delle signore in daytime
In attesa di questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10, la soap opera osserverà un turno di stop in daytime per tutto il periodo natalizio.
Le puntate inedite saranno sospese a partire dal 24 dicembre in poi e riprenderanno regolarmente direttamente da lunedì 5 gennaio.
Al posto della soap, in quei giorni, andranno in onda degli speciali della trasmissione La volta buona, che occuperanno lo slot orario che va dalle 16:00 alle 16:45 circa, prima di dare spazio a dei film natalizi.